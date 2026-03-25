농업 AX 현장 방문한 송미령…"누구나 농업 AI 활용할 수 있도록 지원"

스마트농업 확산·유통혁신 동시 점검

생산부터 창업까지 전주기 혁신 강조

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 25일 강원 영월을 찾아 인공지능(AI) 기반 농업 현장과 유통·창업 모델을 잇달아 점검하며 농업 전 단계 혁신 의지를 밝혔다.

생산·유통·가공을 아우르는 '농업 AX(인공지능 전환)' 전략을 현장에서 확인하고 정책 확산 방향을 구체화하는 행보다.

농림축산식품부에 따르면 송 장관은 이날 AI 영농솔루션 도입 농가, 스마트 산지유통센터(APC), 농촌창업 기업을 차례로 방문했다.

이번 일정은 지난 11일 발표한 '농업·농촌 인공지능 대전환(AX) 전략'의 후속 조치 성격이다.

송미령 농림축산식품부 장관은 25일 강원 영월을 찾아 인공지능(AI) 기반 농업 현장과 유통·창업 모델을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.25 plum@newspim.com

먼저 송 장관은 AI 기반 환경제어 시스템을 도입한 '생앤토 농가'를 찾았다.

이 농가는 0.5헥타르(㏊) 규모 비닐온실에서 오이와 토마토를 재배하며, 온실 내 온·습도와 토양수분을 실시간으로 관리하고 있다.

이상 기온 등 변동이 발생하면 휴대전화로 즉시 알림을 받아 대응할 수 있는 구조다.

현장에서는 데이터 기반 농업의 효과도 확인됐다. 해당 농가는 AI 도입 이후 병충해 발생이 전년 대비 20% 감소했고, 생산량은 18% 증가했다고 설명했다.

송 장관은 "농가 규모와 관계없이 누구나 농업 AI를 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 방문한 한반도농협 스마트 APC에서는 유통 단계 혁신 사례가 소개됐다. 이 시설은 RFID, 자동 색택·당도 선별기, 로봇팔 등을 활용해 상품화 공정을 자동화했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 25일 강원 영월을 찾아 인공지능(AI) 기반 농업 현장과 유통·창업 모델을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.25 plum@newspim.com

또 생산부터 선별, 판매까지 데이터를 연계해 분석하는 시스템도 구축됐다.

특히 AI를 접목한 정보 시스템은 농가별 생산 데이터를 기반으로 최적 재배 방식과 예상 생산량, 소득까지 제시한다. 단순 선별 기능을 넘어 생산 의사결정까지 지원하는 구조다.

송 장관은 "스마트 APC 확충은 농산물 유통 효율화와 산지 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제"라며 "AI 기반 공정 최적화를 통해 소비자에는 고품질 농산물을 안정적으로 공급하고 농가에는 소득 향상 효과를 가져올 수 있다"고 말했다.

이어 송 장관은 농촌창업 기업 '그래도팜'을 방문했다. 해당 기업은 유기농 토마토를 생산하고 이를 활용한 잼과 소스 등 가공식품을 개발하며 체험 프로그램까지 운영하고 있다.

지난 2022년 창업 이후 농촌융복합 창업 활성화 지원사업을 통해 투자 유치와 판로 확대를 이어가고 있다.

송 장관은 생산-가공-체험을 연계한 농촌창업 모델이 농가소득 증대와 지역 경제 활성화에 중요한 역할을 하고 있다고 평가했다.

송 장관은 "앞으로도 생산-유통-가공 각 단계의 혁신을 촉진해 농업의 경쟁력을 높이고 농촌에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 의지를 밝혔다.

송미령 농림축산식품부 장관은 25일 강원 영월을 찾아 인공지능(AI) 기반 농업 현장과 유통·창업 모델을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.25 plum@newspim.com

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