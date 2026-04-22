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2026.04.22 (수)
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부처 떠넘기기·예산 공백에 공공 배달앱 '흔들'…배민·쿠팡이츠만 웃었다

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 22일 공공 배달앱 할인 지원 사업 동력 상실을 인정했다.
  • 지난해 650억원 투입으로 시장 점유율 11%까지 상승했다.
  • 올해 예산 중단과 부처 이관으로 민간 플랫폼 지배 강화됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 공공배달앱 할인지원사업 예산 반영 안돼…부처 이관 정책 '표류'
공공배달앱 점유율 8.1% 급락 vs 배민·쿠팡이츠 점유율 82.8% 성장

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 외식 물가 안정과 소상공인 수수료 경감이라는 두 마리 토끼를 잡겠다며 출발한 공공 배달앱 할인 지원 사업이 1년 만에 동력을 상실하고 있다. 정부가 '제3의 배달 플랫폼' 육성을 공언했지만, 정작 핵심 수단인 재정 지원이 중단되면서 사실상 좌초 수순에 들어갔다는 지적이다.

22일 관계부처에 따르면 공공 배달앱 할인 지원 사업은 지난해 배달앱 수수료 부담으로 어려움을 겪는 외식업 소상공인의 경영 부담 완화와 외식 경기 활성화를 위해 마련됐다. 정부는 지난해 2차 추가경정예산에서 650억원을 확보해 전국 12개 공공 배달앱에서 사용할 수 있는 대규모 할인쿠폰을 발급했다.

쿠폰 집행 직후 공공 배달앱의 전국 시장 점유율은 4% 수준에서 최대 11% 안팎까지 상승했다. 주문·결제 건수와 매출이 3~4배 늘었다는 실적도 나왔다. 하지만 정부는 올해 본예산과 추경 편성 과정에서 공공 배달앱 할인 지원 예산을 반영하지 않았다. 정부안 기준으로는 연구 용역비 3억원만 편성된 상태다.

재정 투입이 끝나자, 상승폭은 급속히 꺾였다. 지난달 기준 공공 배달앱 12개 가운데 집계 가능한 9개 앱의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 총 367만명으로 전체 배달앱 시장(4549만명)의 8.1% 수준에 그쳤다. 반면 민간 플랫폼인 배달의민족은 2409만명(53.0%), 쿠팡이츠는 1355만명(29.8%)을 기록해 양사 합산 점유 비중이 82.8%에 달했다.

[AI 일러스트=이정아 기자, notebooklm 활용] 2026.04.21 plum@newspim.com

배달앱 전체 이용자는 전월 대비 증가했지만, 공공 배달앱 상당수는 이용자가 감소세를 보이며, 재정 지원 공백이 민간 양강 체제를 더욱 굳히는 요인으로 작용하고 있다는 비판이 나온다. 이 같은 결과는 정책 설계 단계부터 예견됐다는 지적이 많다. 공공 배달앱은 출범 초기부터 할인쿠폰에 의존해 수요를 끌어오는 구조였기 때문이다.

여기에 공공 배달앱 정책을 담당하는 부처가 바뀌면서 제도 자체도 흔들렸다. 공공 배달앱 할인 지원 사업은 외식 물가 안정과 식자재 수요 확대라는 명분 아래 농식품부가 추진해 온 민생 대책이었다. 그러나 올해부터 사업 소관이 중소벤처기업부로 넘어가면서, 정책 명분도 소상공인 온라인 판로 지원과 플랫폼 수수료 구조 개선 등으로 바뀌었다.

정책 목표와 수단이 부처별로 엇갈린 상황에서 예산까지 끊기자, 농식품부와 중기부 모두 책임 있게 사업을 이끌지 않는다는 비판이 커지고 있다.

더 큰 문제는 정부 정책의 신뢰도 하락이다. 정부는 650억원 규모 재정을 투입해 공공 배달앱을 사실상 '제3 플랫폼'으로 키우겠다고 약속했고, 이에 맞춰 일부 지방자치단체는 자체 공공 배달앱을 확대했다. 소상공인과 가맹점은 새로운 채널로서의 가능성을 보고 시간과 비용을 들여 입점을 확대했다.

이에 윤준병 더불어민주당 농해수위 정책조정위원장은 "공공 배달앱은 거대 플랫폼의 횡포로부터 농민의 농산물 판로를 지키고 소상공인을 지원하는 민생 보루"라고 강조했다. 그러면서 "농식품부와 중기부는 농민과 소상공인을 위해 식자재 유통과 배달 서비스를 연계한 실효성 있는 공동 대응 체계를 구축해야 한다"고 조언했다.

plum@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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