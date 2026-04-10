[추경] 농식품부 3775억 확정…농업 분야 면세유·비료·사료 지원 1118억 증액

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10일 국회 본회의서 추경 통과

농식품부 소관 사업 3775억원

비료·사료 가격 부담 완화 총력

"농기계까지 면세유 지원 확대"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동 전쟁에 대응하는 '2026년 추가경정예산(추경)안'이 10일 국회를 통과한 가운데 농림축산식품부 소관 예산은 총 3775억원으로 확정됐다.

농식품부에 따르면, 이번 추가경정예산안을 논의하는 과정에서 면세유, 비료, 사료 등 주요 농자재 지원 예산이 1118억원 늘어났다.

우선 '농업용 면세유 유가연동 보조금' 지원 예산이 대폭 확대됐다. 기존에는 시설원예 농가의 난방용 유류에 지원이 집중됐지만, 이번에는 농기계용 경유까지 범위를 넓혔다. 이를 위해 529억원을 추가 투입한다.

이에 따라 트랙터, 콤바인, 경운기 등 주요 농기계를 대상으로 모내기와 파종이 집중되는 3월부터 9월까지 유류비 지원이 이뤄진다.

2026년 농림축산식품부 추가경정예산안. [자료=농림축산식품부] 2026.04.10 plum@newspim.com

시설원예 농가의 난방비 부담을 낮추기 위해 유류 지원 한도도 상향하며 16억원을 추가 반영했다.

비료 분야에서도 지원 폭을 넓혔다. 무기질비료 지원 예산을 73억원 증액해 지원단가는 기존 최대 10만원에서 16만원까지 올렸다. 가격 상승분을 반영해 실질 지원 수준을 강화한 것이다.

지원 물량도 기존 14만톤에서 24만톤으로 확대해 공급 안정성을 높인다.

단순 지원 확대에 그치지 않고 비료 사용 구조 개선도 병행한다. 정부는 농업 현장의 과다 시비 문제를 완화하기 위해 적정 시비 지도를 강화하고, 적은 투입으로 동일한 효과를 기대할 수 있는 완효성 비료로의 전환을 유도할 계획이다.

사료 분야에서는 사료제조업체의 원료 구매 자금 500억원을 추가로 지원한다. 최근 해상운임 상승과 국제 곡물 시장 불안으로 원료 확보 비용이 증가할 가능성이 커지면서, 선제적으로 자금 지원을 확대해 가격 상승 압력을 줄이겠다는 취지다.

업체의 원료 조달 여건을 개선하면 사료 가격 인상 요인을 완화해 축산 농가의 부담도 간접적으로 낮출 수 있다.

2026년 농림축산식품부 추가경정예산안. [자료=농림축산식품부] 2026.04.10 plum@newspim.com

이번 증액은 유류·비료·사료 등 농업 생산비를 구성하는 핵심 항목을 동시에 보완했다는 점에서 의미가 있다.

특히 중동 전쟁이라는 외부 변수에 따른 비용 상승 충격을 흡수하기 위한 대응으로, 단기적인 가격 안정과 함께 농업 생산 기반 유지에 초점을 맞춘 것으로 해석된다.

송미령 농식품부 장관은 "이번에 증액된 예산이 중동 전쟁으로 인해 농업인들이 겪고 있는 농자재 가격 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대되며, 농업인들이 체감할 수 있도록 신속히 집행할 계획"이라고 말했다.

이어 "중동 전쟁이 농업과 연관 산업에 미치는 영향을 최소화하기 위해 매일 상황을 점검하고 관계기관과 업계와 협력해 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com