대구·경북 26~27일 최고 60mm 많은 비...강풍 주의

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[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 석가탄신일과 대체휴일이 끝난 26일 대구와 경북권에는 최대 60mm의 비가 내리겠다. 또 울릉·독도에는 5~30mm의 비가 예고됐다.

비는 이튿날인 27일까지 이어지겠다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 모심기하는 울진.2026.05.26 nulcheon@newspim.com

대구와 경북권에는 바람도 강하게 불겠다.

기상청은 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠다며 시설물 관리와 안전사고에 유의할 것을 당부했다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 매우 강한 비와 많은 비로 인해 피해가 우려된다며 야영을 자제하고 ▲저지대 침수와 하천 범람 ▲농경지 침수와 농수로 범람 ▲토사 유출 ▲산사태 및 낙석 ▲축대 붕괴 ▲교통안전 등에 주의할 것을 주문했다.

대구와 경북의 26일 기온은 19도~28도의 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 낮 기온은 대구 27도, 경북 울진 23도, 봉화·포항·경주 26도, 안동·상주·구미·영천 27도로 관측됐다.

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