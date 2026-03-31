[추경] 석유·나프타 등 공급망 안정 2.6조 지원…수출금융 7조 지원

나프타 원활한 수급에 4695억 지원

수출기업·석유업계 피해 1.1조 지원

에너지·신산업 전환에 5000억 투입

정책금융 7조 공급…자금경색 해소

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 공급망 안정에 2조6000억원을 투입한다. 또한 수출기업을 위해 7조원 규모의 정책금융을 지원한다.

수출기업과 석유업계의 피해를 최소화하기 위해 1조1000억원을 지원하고, 에너지·신산업 전환에도 5000억을 투입할 계획이다.

정부는 31일 국무회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 의결했다.

◆ 석유·핵심 전략자원 공급망 안정 6642억 투입

정부는 우선 석유화학산업과 더불어 국민 생필품 제조에 필수적인 나프타의 원활한 수급을 뒷받침하기 위해 4695억원을 신규 편성했다.

지원 대상은 나프타분해설비(NCC, Naphtha Cracking Center) 설비를 보유한 석유화학기업이며, 중동상황 발생 이후 나프타 수입단가 상승분 차액의 50%를 보조할 계획이다.

또한 제5차 석유비축계획상 2030년 목표를 조기 달성하기 위해 석유비축 물량 확대(+130만 배럴) 등에 1584억원을 투입한다.

한편 중동 상황에 편승한 가짜 석유 판매, 매점매석 등 석유시장 불법행위에 대응할 수 있도록 223억을 증액 편성해 통합관제센터 구축, 검사 시험장비 도입 등을 지원한다.

더불어, 20억원을 추가 투입하여 시민단체를 중심으로 석유시장감시단을 운영하고 유가 공개시스템도 고도화할 예정이다.

아울러 전략자원인 희토류의 국내 생산기반을 마련하기 위해 81억원을 신규 편성해 희토류 재자원화 원료·시설을 확충하고, 중동지역 의존도가 높은 요소의 수입선 다변화를 위해 39억원도 추가 지원한다.

2026년 제1회 추가경정예산안 주요내용 [자료=기획예산처] 2026.03.31 dream@newspim.com

◆ 수출기업 비용 경감…피해산업 1459억 지원

정부는 또 애로를 겪고 있는 수출 중소·중견기업을 적극 지원한다.

물류비 부담 경감, 대체시장 발굴 등을 위해 긴급지원바우처(255억원), 해외지사화(75억원), 해외 현지 공동물류센터(59억원) 등을 지원한다. 아울러, 3조원 규모의 무역보험 및 유동성 지원을 위해 1000억원의 무역보험기금도 추가로 출연한다.

무보 3조원를 비롯해 중진공 3500억원, 기보 2조5000억원, 신보 1조2000억원 등 정책금융기관이 총 7조500억원 규모의 정책금융을 지원할 방침이다.

또한 화석연료를 태양광과 풍력 등 재생에너지로 전환하기 위해 발전설비 지원 규모를 9000억원에서 1조1000억원 규모로 확대한다. 재생에너지 전환을 비롯해 신산업 전환에 총 5000억원을 투입할 방침이다.

더불어 석유화학이 주된 산업인 산업위기지역을 대상으로 70억원을 추가 투입해 고부가 전환 등을 위한 기술컨설팅, 재직자 훈련 등 맞춤형 지원도 추진한다.

중동 정세 불확실성 등 대외 변수에 흔들리지 않는 근본적인 산업 체질 개선을 위해 제조 현장의 AI 전환(M.AX)에도 추경 예산을 편성해 이를 가속화한다.

특히 조선·철강·자동차·섬유·화학 등 주요 업종별 제조 명장의 암묵지를 기반으로 제조업의 AI 전환 및 제조혁신 가속화를 지원하기 위해 800억원을 신규로 편성했다.

아울러, 산업단지 입주기업의 AI 전환 지원을 위한 데이터센터 실증, 제조 현장 및 일상 생활에서의 휴머노이드 등 AI로봇 실증에도 각각 140억원, 200억원을 신규로 배정해 M.AX 생태계 조성에도 박차를 가한다.

한편, '석유 최고가격제'의 손실 보전은 별도로 목적예비비로 편성됐으며, 추후 관계부처 협의와 국무회의 심의를 거쳐 적기에 집행할 예정이다.

정부 관계자는 "이번 추경안이 국회 심의를 통해 확정되는 대로 공급망 안정화와 수출 애로기업 지원 등을 위해 신속하게 집행될 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

2026년 제1회 추가경정예산안 주요내용 [자료=기획예산처] 2026.03.31 dream@newspim.com

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