SK바이오사이언스, 콜롬비아와 백신 기술이전 협력 계약

중남미 현지 생산 거점 구축 착수

2.6억달러 규모 백신 자국화 사업 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 자체 개발 백신을 기반으로 중남미 시장 확대에 속도를 낸다. 단순 백신 수출을 넘어 기술이전과 현지 생산 기반 구축까지 연계하는 '글로컬라이제이션(Global+localization)' 전략을 통해 글로벌 영향력 확대에 나선다는 구상이다.

SK바이오사이언스는 콜롬비아 국영 제약기업 VECOL과 백신 기술이전 및 현지 생산 협력을 위한 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

SK바이오사이언스 수두백신 스카이바리셀라 수출용 제품 [사진=SK바이오사이언스]

이번 계약은 콜롬비아 보건사회보호부가 주도하고 콜롬비아 국립보건원(INS)과 VECOL이 공동 추진하는 국가 백신 자국화 사업의 일환이다. 향후 10년간 약 2억6000만달러(약 3500억원)가 투입되는 대형 국책 프로젝트로, 콜롬비아 정부는 이를 통해 백신 자립 기반 구축과 공중보건 역량 강화를 추진하고 있다.

VECOL은 콜롬비아 정부로부터 해당 사업의 대표 실행기관으로 지정돼 사업 전반을 총괄하게 되며, SK바이오사이언스는 백신 기술이전과 현지 생산 협력 파트너로 참여한다.

콜롬비아 정부는 약 4년에 걸쳐 WHO 승인 백신 생산 경험을 보유한 글로벌 기업들을 대상으로 기술력과 규제 수준, 협업 역량, 장기 전략 적합성 등을 종합 평가한 끝에 SK바이오사이언스를 최종 협력사로 선정했다. 글로벌 사업 경험과 품질·규제 관리 체계, WHO 사전적격성평가(PQ) 백신 생산 경험, 국가 역량 강화 프로젝트에 대한 협력 의지 등이 높은 평가를 받았다.

SK바이오사이언스는 향후 콜롬비아 내 생산시설 구축과 제품 도입, 규제 승인 및 생산 운영에 필요한 기술·노하우 이전 등을 담당한다. VECOL은 생산시설 설립과 운영, 정부 인허가 확보, 국가예방접종사업(NIP) 연계 및 정부기관 협력 등을 맡는다.

초기 기술이전 대상 품목으로는 수두백신 '스카이바리셀라(SKYVaricella)'가 선정됐다. SK바이오사이언스는 스카이바리셀라를 기반으로 현지 생산 및 기술이전 체계를 구축하고, 향후 추가 백신 제품군으로 협력 범위를 확대하는 방안도 검토할 계획이다. 또 향후 콜롬비아 정부가 도입할 다양한 제품군이 해당 시설을 활용할 경우 우선 협상권도 확보하게 된다.

이와 함께 SK바이오사이언스는 범미보건기구(PAHO)로부터 콜롬비아향 스카이바리셀라 95만 도즈의 연내 공급 요청을 받았으며, 이 중 60만 도즈에 대한 최종 구매 주문도 확보했다. 이는 콜롬비아 보건사회보호부가 올해 국가예방접종사업(NIP)에 필요한 수두백신 전량을 스카이바리셀라로 전환하기로 결정한 데 따른 것이다.

콜롬비아는 국가 주도의 예방접종 체계를 기반으로 한 중남미 핵심 백신 시장으로 꼽힌다. 최근 팬데믹 이후 백신 공급망 안정성과 보건 안보 중요성이 커지면서 현지 생산 기반 구축과 기술 협력 수요도 확대되는 추세다.

SK바이오사이언스와 콜롬비아 정부가 추진하는 이번 프로젝트는 콜롬비아뿐 아니라 중남미 전반의 안정적인 백신 공급 기반 확보에도 기여할 것으로 기대된다. SK바이오사이언스는 이를 중남미 생산 거점 확보 및 LATAM 기술이전 프로젝트 확대의 교두보로 활용해 인근 국가들과의 협력도 확대한다는 방침이다.

콜롬비아 보건사회보호부는 이번 협약이 보건 주권 강화를 위한 전략적 이정표라고 평가했다. 단순 백신 생산 협력을 넘어 과학·기술·산업 역량을 국가 차원에서 재건하려는 의지를 보여주는 사례라고 봤다.

지나 탐비니 고메즈 콜롬비아 PAHO/WHO 대표는 "이번 협력은 중남미 지역 내 보건 기술 생산 역량 강화를 위한 공동 목표 달성에 기여하는 의미 있는 진전"이라며 "PAHO 역시 지역 혁신 및 생산 플랫폼 강화와 규제 체계 고도화 등을 통해 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

루시아 아얄라 VECOL 대표는 "이번 협약은 국가 과학·기술 역량 강화를 위한 전환점이 될 것"이라며 "지식과 역량 축적을 통해 공중보건 및 보건주권 분야의 전략적 기반을 마련하게 될 것"이라고 말했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "콜롬비아 정부와 VECOL이 추진하는 국가 차원의 백신 생산 역량 강화 프로젝트에 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "축적된 백신 개발·생산 역량과 글로벌 협력 경험을 바탕으로 미래 감염병 대응과 지속가능한 백신 공급 기반 구축에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 SK바이오사이언스는 지난 2022년 PAHO 수두백신 입찰 첫 수주 이후 중남미 시장에 안정적으로 제품을 공급해왔다. 지난해에는 PAHO 수두백신 공급 기간이 2027년까지 연장되며 제품 경쟁력을 재확인했다. 스카이바리셀라는 2019년 세계 두 번째로 WHO PQ 인증을 획득한 수두백신이다.

SK바이오사이언스는 이번 콜롬비아 프로젝트를 포함해 태국 등 주요 국가들과도 백신 기술이전 및 현지 생산 기반 구축 협력을 추진하며 지역별 생산 거점과 공급망을 연계한 글로벌 백신 사업 모델 구축에 속도를 내고 있다.

sykim@newspim.com