[기고] AI 로봇의 시대, 안전인증만으로는 안전할 수 없다

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

오늘날 로봇은 단순한 기계장치를 넘어 인공지능, 클라우드, 센서 네트워크, 자율주행 시스템이 결합된 초연결 디지털 플랫폼으로 진화하고 있다. 산업용 로봇은 스마트팩토리의 핵심 인프라가 되었고, 서비스 로봇은 병원·학교·물류센터·공항·호텔·군사 분야까지 빠르게 확산되고 있다.

특히 생성형 AI와 멀티모달 AI의 발전은 로봇에게 단순 반복동작이 아니라 인간과 유사한 인식·판단·의사결정 능력을 부여하기 시작했다. 그러나 이러한 기술 발전 속도에 비해 국제인증 체계와 보안규제는 여전히 기계 안전 중심 수준에 머물러 있다는 점에서 심각한 문제가 제기되고 있다.

현재 국제 로봇 인증의 핵심은 대부분 물리적 안전에 집중되어 있다. 대표적으로 ISO 10218(산업용 로봇 안전), ISO/TS 15066(협동로봇 안전), IEC 61508(기능안전), IEC 62443(산업제어시스템 보안), UL 3300(서비스로봇 안전) 등이 존재한다. 그러나 상당수 인증체계는 여전히 기계가 오작동하지 않는가, 충돌 시 인간에게 위험한가, 센서가 정상 동작하는가와 같은 전통적 안전 중심 구조를 취하고 있다. 즉 로봇을 물리적 기계로 이해하고 있는 것이다. 문제는 AI 기반 로봇의 위험은 더 이상 단순한 기계 오작동에 머무르지 않는다는 점이다.

박정인 교수.

카메라와 라이다(LiDAR) 센서, AI 비전 시스템, 생성형 AI 기반 작업보조 모델, 클라우드 연결 시스템을 통해 주변 환경을 실시간으로 인식한다. 작업자의 위치를 파악하고, 부품을 식별하며, 작업 순서를 스스로 조정한다. 또한 생산 효율을 위해 원격 OTA(Over-the-Air) 업데이트 기능도 탑재되어 있다.

문제는 이러한 구조가 곧 거대한 공격 표면이 된다는 점이다. 만약 공격자가 로봇의 AI 인식 모델이나 센서 데이터 흐름에 침투할 경우, 로봇은 물리적으로는 정상 동작하면서도 잘못된 판단을 수행할 수 있다. 예컨대 공격자는 카메라 입력값을 교란하여 인간 작업자를 "배경 객체"로 인식하게 만들 수 있다.

또는 적대적 이미지를 이용하여 실제 사람을 감지하지 못하도록 만들 수도 있다. 이 경우 로봇은 안전시스템이 정상이라고 판단한 상태에서 고속으로 팔을 움직이거나 중량 부품을 운반하게 된다.

더 심각한 시나리오는 공급망 공격과 결합되는 경우이다. 예를 들어 특정 외산 AI 모듈이나 오픈소스 라이브러리에 악성 코드가 은닉되어 있다고 가정해 보자. 로봇 제조사는 국제안전인증을 모두 통과했기 때문에 해당 시스템을 신뢰하고 공장에 대량 도입한다. 그러나 이후 클라우드 업데이트 과정에서 공격자가 AI 모델을 변조하면 로봇 전체가 동시에 오작동할 수 있다. 단순히 한 대의 기계가 멈추는 수준이 아니라, 수백 대의 로봇이 동시에 비정상 동작을 수행할 가능성이 생기는 것이다.

[사진 신화사 = 뉴스핌 특약] 인공지능 이미지.

실제로 국제 보안 연구자들은 산업용 로봇이 사용하는 ROS(Robot Operating System) 환경과 원격 제어 프로토콜의 취약성을 반복적으로 지적해 왔다.

일부 연구에서는 원격 네트워크를 통해 로봇의 움직임을 조작하거나 센서 값을 변조하는 데 성공하기도 했다. 특히 협동로봇은 인간과 같은 공간에서 움직이도록 설계되었기 때문에 공격 성공 시 인명피해 가능성이 매우 크다.

이 사례가 국제인증 체계의 가장 큰 문제를 드러내는 이유는, 로봇이 기계적으로는 안전인증을 통과한 상태라는 점이다. 기존 국제인증은 충돌 강도, 비상정지 기능, 모터 출력 제한 등은 검사했을 수 있다. 그러나 AI 모델이 해킹되어 사람을 인식하지 못하는 상황, 센서 데이터가 조작되는 상황, OTA 업데이트가 악성코드에 감염되는 상황까지 충분히 검증하지는 못한다. 즉 기계는 안전하지만 AI는 위험한 상태가 가능해지는 것이다.

특히 이러한 위협은 단순 산업재해 문제를 넘어 국가안보 문제로 이어질 수 있다. 미래의 항만, 반도체 공장, 발전소, 군수물류센터, 자율주행 물류창고 등은 대부분 AI 로봇 기반 자동화 시스템에 의존하게 된다. 만약 적대국이나 국제 해커조직이 이러한 로봇 네트워크를 동시에 공격한다면 생산 중단, 물류 마비, 핵심 산업시설 파괴가 발생할 수 있다. 이는 과거 단순 IT 해킹과 달리 실제 물리적 사회 기반시설을 공격하는 사이버와 물리 융합 공격이라는 점에서 훨씬 위험하다.

최근 노조가 계속적으로 산업의 어려움을 초래하면서 AI 로봇산업이 보다 가속화 페달을 밟고 있는 것으로 보인다. 미래형 스마트팩토리 공장 내부에는 수백 대의 협동로봇이 인간 작업자와 함께 움직이고 있다. 이 로봇들은 단순 반복기계가 아니라 추론하고 출처도 기억하면서 결과적으로 인간처럼 생각하고 있다는 점을 우리는 잊지 말아야 한다.

AI 시대의 로봇 위험이 더 이상 기계 고장이 아니라 인지 조작과 AI 신뢰 붕괴의 문제이고 현재 국제인증 체계가 이러한 AI 보안위협을 충분히 반영하지 못한다면, 인증은 안전을 보장하는 장치가 아니라 오히려 위험을 숨기는 형식적 절차로 전락할 수 있다는 점을 확실히 하여야 한다.

HMM의 생성형 AI 기반 챗봇 [사진=HMM]

박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.