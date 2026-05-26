삼성전자, 폴란드 4개 도시에 히트펌프 공급

히트펌프·스마트싱스 연계 유럽 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 폴란드 대규모 다세대 주택단지에 고효율 히트펌프 솔루션을 대량 공급한다. 인공지능(AI) 기반의 B2B 솔루션인 스마트싱스 프로를 연동해 에너지 관리와 통합 기기 제어가 가능한 스마트 주거 환경도 함께 구현할 계획이다. 이번 프로젝트를 시작으로 유럽 시장 내 스마트 에너지 기반 주거 솔루션 확대를 본격화하고 B2B 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

삼성전자는 폴란드 북동부 대도시 비아위스토크를 비롯해 프셰보르스크, 나크워, 비엘스크 포들라스키 등 4개 도시에 약 25만 평 부지, 370동 규모의 대규모 주거단지가 조성된다고 26일 밝혔다. 이번 프로젝트는 폴란드의 대표적인 에너지 공급업체 '에코파크(Ekopark)' 주도로 추진된다.

삼성전자 히트펌프 실외기 'DVM S2' 이미지. [사진=삼성전자]

공급 제품은 AI 기능을 강화한 고효율 대형 히트펌프 실외기 'DVM S2'와 실내기 'DVM 하이드로 유닛(DVM Hydro Unit)'이다. 실외기에 탑재된 액티브 AI 기능은 실시간으로 환경을 학습해 에너지를 절감하고 최적의 난방 성능을 제공한다. 실내기는 이와 연결돼 최대 80℃의 온수와 난방을 공급한다. 화석연료 대신 냉매와 전기를 활용하기 때문에 기존 보일러 대비 이산화탄소 발생이 적고 사용자의 에너지 비용 부담도 줄여준다.

폴란드는 정부가 유럽의 탄소 중립 정책에 맞춰 탄소 배출 저감 보조금을 지급하고 있어 히트펌프 제품의 판매량이 지속해서 성장하고 있다.

대규모 단지의 통합 관리에는 B2B 빌딩 관리 솔루션인 스마트싱스 프로가 도입된다. 인터넷 기반 연결성을 통해 거리가 멀고 넓게 분포된 4개 도시의 주택단지를 하나로 묶어 연동할 수 있다. 아울러 건물 내부의 히트펌프 실내·외기를 제어하는 기기 관리 솔루션(DMS)도 적용된다. 이 시스템은 난방 및 온수 설비를 일괄 제어할 뿐만 아니라 기계실, 단지 전체, 공공시설의 스마트 기기까지 체계적으로 관리한다.

단지 관리자는 통합 대시보드를 통해 건물별 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 여기에 시스템에어컨의 운전 데이터를 분석해 고장을 미리 예측하는 AI 고장예지진단 기능도 적용돼 이상 징후에 대한 선제적인 조치가 가능하다.

임성택 삼성전자 DA 사업부 부사장은 "삼성전자만의 차별화된 히트펌프 기술과 통합 관리 시스템을 더욱 고도화해 B2B 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 삼성전자는 지난달에도 영국 콘월에서 진행되는 대규모 주거단지 재개발 프로젝트에 고효율 히트펌프 공조 솔루션과 스마트싱스 프로를 공급한다고 밝힌 바 있다.

aykim@newspim.com