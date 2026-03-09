김정관 산업부 장관 "정유사, 오를 땐 빨리 내릴 땐 천천히" 질타

정유4사 대표 소집…폭리 지적
"석유가격 안정 노력 기울여야"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업통상부 장관은 9일 "정유사들이 국제유가 인상을 하루 이틀 만에 국내 가격에 반영하면서 '오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히 움직인다'는 국민들의 믿음이 더 강해졌다"고 지적했다.
김정관 장관은 이날 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 정유4사 대표가 참석한 가운데 '중동상황 대응본부 회의'를 개최했다.
이날 회의에는 SK에너지와 GS칼텍스, S-오일, 현대오일뱅크 등 정유4사와 한국석유공사, 한국석유협회 대표자들이 긴급 소집됐다.
김 장관은 "주유소들이 일주일 만에 휘발유는 500원, 경유는 700원 넘게 올렸다"면서 "유가가 국내 민생물가에 미치는 영향이 큰 만큼, 민-관이 합심해 석유가격 안정에 최선의 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.
그는 "알뜰 3사(석유공사·도로공사·농협경제지주)도 알뜰주유소가 전국 평균가격 대비 저렴하게 판매할 수 있도록 독려해 달라"고 당부했다.
이어 "주유소와 석유유통협회에서는 주유소와 대리점의 과도한 가격 인상이 없도록 협회 차원의 계도 역할도 부탁드린다"고 독려했다.
김 장관은 "정부는 석유가격 안정화를 위해 정부가 가진 모든 역량을 다 동원할 것"이라며 "국제유가 상승에 편승해 민생물가 안정에 역행하는 행위에 대해 엄정하게 대처하겠다"고 밝혔다.
이어 "범부처 석유시장점검단을 구성해 정량미달, 가짜석유, 가격담합, 세금탈루 등 불법행위를 엄중 단속하는 한편, 공공기관과 함께 월 2000여개 주유소를 대상으로 특별 현장점검도 실시하고 있다"고 설명했다.
김 장관은 "정부는 국민들이 불안해하지 않도록 석유수급 안정에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
이어 "수급에 차질이 없도록 국제공동비축 물량, 석유공사 해외생산분 도입 등을 통해 추가 물량을 지속적으로 확보하고 있다"고 강조했다.
더불어 "최근 UAE산 원유 도입 합의는 가뭄 속 단비와 같은 민·관이 원팀이 되어 함께 움직인 성과"라면서 "비축유도 수급위기 시 즉시 방출할 수 있도록 방출계획을 철저히 준비하고 있다"고 설명했다.
김 장관은 또 "사태가 장기화될 것에 대비해 추가적인 위기관리 대응 계획도 선제적으로 준비하고 있다"면서 "한발 앞서서 위기에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하겠다"고 제시했다.
그는 "지금 국민들은 중동 사태로 인한 유가 상승에 큰 부담을 느끼고 있다"면서 "직영주유소의 판매가격도 안정적으로 유지할 수 있도록 살펴달라"고 당부했다.
더불어 "정부는 앞으로도 민생물가 상승으로 국민들이 어려움을 겪지 않도록 석유가격 안정화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
