셀트리온, 신약 개발·제조·사무 3대 주요 영역에 AI 도입

신규 원료의약품 4·5공장 피지컬 AI 도입 예정

사무 영역도 최대 90% 업무 시간 절감 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 신약 개발과 제조, 사무 등 주요 업무 영역 전반에 인공지능(AI)을 도입하며 글로벌 제약 시장 경쟁력 강화에 나선다. AI 전환(AX·AI Transformation)을 통해 반복 업무를 자동화하고 핵심 업무 집중도를 높여 생산성과 효율성을 끌어올리겠다는 전략이다.

셀트리온은 현재 신약 개발 분야를 중심으로 AI 적용을 확대하고 있다고 26일 밝혔다. 회사는 지난해 AI 기반 신약개발 전담 조직을 신설한 이후 생물정보학(BI)과 AI 기술을 활용해 신약 타깃 후보물질 발굴과 검증, 최적화 등 개발 전 과정에 AI를 단계적으로 적용하고 있다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

이를 통해 통상 10년 이상 걸리는 신약 개발 기간을 단축하고 비용을 절감할 것으 기대하고 있다. 내부 연구진을 대상으로 데이터 분석 및 AI 활용 역량 강화를 위한 리스킬링 교육을 진행하고 있으며, 외부 AI 전문기업과의 오픈 이노베이션을 통해 파이프라인 경쟁력도 강화하고 있다.

제조 부문에서는 스마트팩토리 구축에 속도를 낸다. 셀트리온은 송도에 건설 예정인 신규 원료의약품(DS) 4·5공장에 자율이송로봇(AMR), 자동화 물류창고, 지능형 로봇팔과 협동로봇, 제조관리 소프트웨어 등을 도입해 공장 자동화 수준을 높일 계획이다.

우선 정형화된 작업 자동화에 집중한 뒤 향후에는 AI를 고부가가치 판단 업무까지 확대 적용해 생산 효율성을 극대화한다는 방침이다. 장기적으로는 기술 성숙도에 따라 휴머노이드 도입도 검토해 인간 수준의 비정형·고난도 업무까지 무인화를 추진할 계획이다.

사무 부문에서도 AI 활용 범위를 확대하고 있다. 셀트리온은 데이터 분석과 대시보드 구축, 인사이트 도출 등에 AI를 활용 중이며, 향후 업무 적용 영역을 점진적으로 넓혀갈 예정이다. 특히 전자문서관리시스템(EDMS)에 챗봇을 적용한 시뮬레이션 결과, 서류 검색과 문서 비교 등 단순 업무 처리 시간은 기존 대비 약 80~90% 단축될 것으로 전망됐다.

셀트리온의 AX 전략은 현업 임직원이 주도하는 바텀업 방식과 전사 차원의 솔루션 개발을 병행하는 탑다운 방식을 결합한 '투트랙 전략'으로 추진된다. 임직원들이 각 부서 업무에 필요한 자동화 툴을 직접 구현하는 동시에, 회사 차원에서는 전문가가 참여해 문서 작성과 수율 개선 최적화 등 AI 기반 특화 시스템을 개발·적용하는 구조다.

셀트리온은 이를 통해 단기적인 업무 편의성 향상뿐 아니라 사업 전 과정에서 AI 활용도를 극대화하는 중장기 성과 창출까지 이어간다는 계획이다.

셀트리온 관계자는 "올해부터 본격 도입하고 있는 AI 기술이 업무 자동화 범위를 넓히고 업무 효율성을 지속적으로 높이고 있다"며 "신약 개발부터 사업 전 과정에 이르는 AI 밸류체인을 구축해 글로벌 종합제약사로 도약할 것"이라고 말했다.

한편, 셀트리온은 올해 진행한 AI 활용 교육 이후 실시한 설문조사에서 임직원 평균 만족도가 90% 이상으로 집계됐다고 밝혔다.

sykim@newspim.com