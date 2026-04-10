[추경] 중기부 1조6903억 확정…수출기업·소상공인 피해 지원 집중

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수출·소상공인 지원에 9500억 투입

스타트업 육성 6700억 집중 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파로 중소기업과 소상공인 피해가 커지면서 관련 지원 예산이 대폭 확대됐다. 수출 지원과 민생 안정, 창업 활성화, 제조업 인공지능(AI) 전환에 집중한 추가경정예산이 확정됐다.

중소벤처기업부는 10일 국회 본회의에서 '2026년 제1차 추경안'이 1조6903억원 규모로 의결됐다고 밝혔다.

이번 추경은 ▲수출 중소기업 지원 ▲소상공인 경영 안정 ▲스타트업 육성 ▲지역 제조기업 AI 전환 등 4대 분야에 집중됐다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

우선 수출기업 지원에는 4622억원이 배정됐다. 수출바우처 1000억원을 비롯해 긴급경영안정자금 2500억원, 신시장진출지원자금 1000억원 등이 포함됐다. 전자상거래 수출 지원과 해외 규제 대응 컨설팅도 함께 지원한다.

소상공인 등 민생 안정에는 4952억원이 투입된다. 경기침체 지역과 재난 피해 소상공인을 위한 특별경영안정자금 3200억원이 가장 큰 비중을 차지한다. 기술보증기금 600억원, 신용보증기금 500억원 출연도 반영됐다. 폐업 위기 소상공인을 위한 희망리턴패키지와 생활문화 혁신 지원 사업도 포함됐다.

스타트업 육성에는 6719억원이 편성됐다. 창업 전 과정을 지원하는 '모두의 창업'에 1550억원이 투입되고, 혁신소상공인 창업과 투자연계 지원도 확대된다. 창업패키지, 창업중심대학, 글로벌 협업 프로그램 등 다양한 사업이 포함됐다.

지역 제조기업의 AI 전환에는 610억원이 배정됐다. 스마트공장 구축 지원과 전문 인력 양성을 통해 제조 현장의 디지털 전환을 촉진한다.

국회 심의 과정에서는 전통시장 소비 진작을 위한 온누리상품권 확대 필요성이 제기됐다. 중기부는 재정 당국과 협의해 구체적인 확대 방안을 마련할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 수출기업 및 소상공인의 경영 안정과 청년 일자리를 창출하는 스타트업·지역기업의 혁신성장을 뒷받침할 수 있도록 이번 추경에 반영된 지원예산을 신속히 집행하겠다"고 말했다.

rang@newspim.com