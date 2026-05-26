한컴위드, 제로트러스트 지속 인증 솔루션 '한컴 엑스씨오스' 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴위드가 AI 기반 지속 인증 솔루션 '한컴 엑스씨오스'를 출시했다. 사용자 행위, 환경, 장치 등 다양한 정보를 실시간 분석해 위험도를 검증하는 제품이다.

정부는 지난해 10월 발표한 '범부처 정보보호 종합대책'에서 기존 물리적 망분리 정책을 데이터 중요도 중심으로 전환하고, 다중 인증과 AI 기반 이상 탐지 시스템 도입을 추진 중이다. 이는 '신뢰하지 말고 항상 검증하라'는 제로트러스트 원칙을 반영한 것이다.

한컴위드의 제로트러스트 지속 인증 솔루션 '한컴 엑스씨오스(xCAuth)' [사진=한컴위드]

한컴 엑스씨오스는 사용자, 장치, 환경, 세션을 종합 분석한다. 실내외 위치 등 물리적 맥락, 기기·네트워크 정보, 키스트로크 패턴·안면 등 행위 및 생체 정보를 바탕으로 신뢰 지표를 정량화한다.

특징은 로그인 이후에도 AI가 사용자의 환경 변화와 이상 패턴을 지속적으로 감시한다는 점이다. 위험 징후 감지 시 추가 인증을 적용하면서도 불필요한 반복 인증은 줄였다. 생체 정보 유출을 방지하기 위해 데이터 수집·학습·평가 전 과정을 사용자 단말에서 처리하는 온디바이스 AI를 적용했다.

한컴위드는 2026년 제로트러스트 도입 시범사업에 참여해 지속 인증 기술을 지원할 예정이다. 미국 국립표준기술연구소(NIST) 표준 양자내성암호(PQC) 알고리즘을 적용한 암호모듈 검증을 통과했으며, 데이터 암호 제품군에 PQC를 적용했다. 연내 저사양 임베디드용 경량 암호모듈과 웹 구간 암호 솔루션으로 적용 영역을 확대할 계획이다.

yuniya@newspim.com