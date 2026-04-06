중기부, 4월 '동행축제' 개막…전국 소비확산 목표

소상공인 3만여명 참여 전국 소비행사

지역축제 50곳 연계…내수 활성화 총력

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 중동 전쟁 등으로 인한 소비심리 위축 속에 전국 단위 할인행사가 열리며 내수 회복을 겨냥한 소비 촉진이 본격화된다. 지역축제와 연계한 대규모 할인과 이벤트를 통해 지역 상권으로 소비를 유도하는 방식이다.

중소벤처기업부는 오는 11일부터 다음달 10일까지 한 달간 '4월 동행축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

동행축제는 지난 2020년부터 이어져 온 대표 소비 촉진 캠페인으로, 소상공인 매출을 끌어올리고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 내수 부양 카드다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 6일 오후 서울 마포구 홍대 레드로드에서 열린 12월 동행축제에서 시민들이 부스를 둘러보고 있다. 2024.12.06 mironj19@newspim.com

이번 축제는 특히 중동 전쟁 장기화로 얼어붙은 소비심리에 선제 대응하고 민생경제 회복을 뒷받침하겠다는 취지다. 온·오프라인 200개 유통채널과 3만3000개 중소기업·소상공인이 참여해 생활밀착형 품목을 중심으로 대규모 할인 행사를 연다.

핵심은 지역축제와의 연계다. 광주 '양동통맥축제'와 부산 '밀 페스티벌' 등 전국 50개 지역축제 현장에 로컬 기업 제품 판매전이 꾸려지고, 영수증 인증 이벤트와 마술 공연 등 체험 프로그램이 함께 운영된다. 단순 구경이 아니라 지역 상권에서 실제 결제를 이끌어내는 구조를 짜겠다는 구상이다.

관광과 소비를 결합한 '동행축제 50 투어'도 새로 선보인다. 마이리얼트립 등 여행사와 손잡고 대중교통 기반 여행상품을 구성해, 외지 방문객의 이동 동선을 자연스럽게 골목 상권 이용으로 이어지게 한다는 계획이다. 공항과 공항철도에는 '동행 웰컴센터'를 설치해 지역축제·상권 정보를 제공하고, 외국인 인플루언서를 활용한 온라인 홍보도 병행한다.

할인·이벤트 혜택도 한층 강화했다. 디지털 온누리상품권 할인율은 다음달 1~5일 나흘간 7%에서 10%로 한시 상향된다. 롯데·비씨·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협 등 9개 카드사는 백년가게·전통시장·온누리 가맹점에서 3만원 이상 결제 시 10% 청구 할인, 10만원 이상 결제 고객 대상 온누리상품권 경품 추첨, 온누리카드 1만원 이상 이용 시 5000원 캐시백 등 각종 프로모션을 마련했다.

온누리상품권 이용을 독려하는 입간판. [사진=뉴스핌 DB]

국민 참여형 이벤트도 다채롭게 진행된다. 지역축제 현장이나 인근 동네 소상공인 매장에서 물건을 사고 영수증·인증샷을 제출하면 최대 50만 원의 온누리상품권을 지급하는 '지역축제 1만 원 챌린지', '나만의 동행플레이스' 이벤트가 동시 진행된다. 편의점 세븐일레븐과 손잡고 전국 1만2000개 점포에서 '동행도시락' 40만개 구매 인증 이벤트를 열어, 참여자 3400명에게 최대 3만원 모바일 상품권을 주는 행사도 준비했다.

민간 유통사와 협업한 할인전도 규모를 키웠다. 온라인에서는 카카오와 지마켓, 컬리 등 93개 플랫폼에서 1만8000여 소상공인이 참여해 K-뷰티·패션·식품 등을 10~40% 할인 판매한다. 네이버 '동행300 기획전'은 20% 추가 할인 쿠폰을 더해 최대 70% 할인 혜택을 제공한다. TV·데이터홈쇼핑과 공공배달앱, 지방정부 e몰, 온라인 전통시장관 등에서도 지역 특산품과 생활용품을 할인 판매한다.

오프라인에서는 전국 1200개 하나로마트가 농·축·수산물과 가공식품을 최대 60%까지 할인하고, 이마트 일부 점포와 롯데백화점 잠실점 등에서도 소상공인 제품 상생 기획전을 연다. 의류환경협의체·한국주방유통협회와 협력해 의류·주방용품을 최대 90%까지 할인하는 특판전을 열어 생필품 장바구니 부담을 덜어준다는 방침이다.

외국인 관광객이 몰리는 광화문 광장에서는 국가유산진흥원과 함께 단청 키보드와 도자기 오르골, 자개 볼펜 등 'K-헤리티지' 상품 40여종을 전시·판매해 전통문화와 소비를 결합한 현장도 연출한다. 전주 실내체육관에서는 개막식 기간(4월 11~12일) 현장 판매전에서 1만원 이상 구매한 고객 3100명에게 'K-팝 상생 콘서트' 무료 관람 기회를 제공한다.

행사 관련 세부 일정과 참여 매장, 할인 정보, 이벤트 내용 등은 동행축제 누리집과 카카오톡 '동행축제' 채널에서 확인할 수 있다.

한성숙 중기부 장관은 "지역에서 소비하는 것이 곧 경제를 살리는 길"이라며 "대중교통을 이용해 가까운 지역축제와 상권을 찾아 소상공인 제품 구매에 동참해 달라"고 강조했다.

rang@newspim.com