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중기부, 4월 '동행축제' 개막…전국 소비확산 목표

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소상공인 3만여명 참여 전국 소비행사
지역축제 50곳 연계…내수 활성화 총력

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 중동 전쟁 등으로 인한 소비심리 위축 속에 전국 단위 할인행사가 열리며 내수 회복을 겨냥한 소비 촉진이 본격화된다. 지역축제와 연계한 대규모 할인과 이벤트를 통해 지역 상권으로 소비를 유도하는 방식이다.

중소벤처기업부는 오는 11일부터 다음달 10일까지 한 달간 '4월 동행축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

동행축제는 지난 2020년부터 이어져 온 대표 소비 촉진 캠페인으로, 소상공인 매출을 끌어올리고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 내수 부양 카드다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 6일 오후 서울 마포구 홍대 레드로드에서 열린 12월 동행축제에서 시민들이 부스를 둘러보고 있다. 2024.12.06 mironj19@newspim.com

이번 축제는 특히 중동 전쟁 장기화로 얼어붙은 소비심리에 선제 대응하고 민생경제 회복을 뒷받침하겠다는 취지다. 온·오프라인 200개 유통채널과 3만3000개 중소기업·소상공인이 참여해 생활밀착형 품목을 중심으로 대규모 할인 행사를 연다.

핵심은 지역축제와의 연계다. 광주 '양동통맥축제'와 부산 '밀 페스티벌' 등 전국 50개 지역축제 현장에 로컬 기업 제품 판매전이 꾸려지고, 영수증 인증 이벤트와 마술 공연 등 체험 프로그램이 함께 운영된다. 단순 구경이 아니라 지역 상권에서 실제 결제를 이끌어내는 구조를 짜겠다는 구상이다.

관광과 소비를 결합한 '동행축제 50 투어'도 새로 선보인다. 마이리얼트립 등 여행사와 손잡고 대중교통 기반 여행상품을 구성해, 외지 방문객의 이동 동선을 자연스럽게 골목 상권 이용으로 이어지게 한다는 계획이다. 공항과 공항철도에는 '동행 웰컴센터'를 설치해 지역축제·상권 정보를 제공하고, 외국인 인플루언서를 활용한 온라인 홍보도 병행한다.

할인·이벤트 혜택도 한층 강화했다. 디지털 온누리상품권 할인율은 다음달 1~5일 나흘간 7%에서 10%로 한시 상향된다. 롯데·비씨·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협 등 9개 카드사는 백년가게·전통시장·온누리 가맹점에서 3만원 이상 결제 시 10% 청구 할인, 10만원 이상 결제 고객 대상 온누리상품권 경품 추첨, 온누리카드 1만원 이상 이용 시 5000원 캐시백 등 각종 프로모션을 마련했다.

온누리상품권 이용을 독려하는 입간판. [사진=뉴스핌 DB]

국민 참여형 이벤트도 다채롭게 진행된다. 지역축제 현장이나 인근 동네 소상공인 매장에서 물건을 사고 영수증·인증샷을 제출하면 최대 50만 원의 온누리상품권을 지급하는 '지역축제 1만 원 챌린지', '나만의 동행플레이스' 이벤트가 동시 진행된다. 편의점 세븐일레븐과 손잡고 전국 1만2000개 점포에서 '동행도시락' 40만개 구매 인증 이벤트를 열어, 참여자 3400명에게 최대 3만원 모바일 상품권을 주는 행사도 준비했다.

민간 유통사와 협업한 할인전도 규모를 키웠다. 온라인에서는 카카오와 지마켓, 컬리 등 93개 플랫폼에서 1만8000여 소상공인이 참여해 K-뷰티·패션·식품 등을 10~40% 할인 판매한다. 네이버 '동행300 기획전'은 20% 추가 할인 쿠폰을 더해 최대 70% 할인 혜택을 제공한다. TV·데이터홈쇼핑과 공공배달앱, 지방정부 e몰, 온라인 전통시장관 등에서도 지역 특산품과 생활용품을 할인 판매한다.

오프라인에서는 전국 1200개 하나로마트가 농·축·수산물과 가공식품을 최대 60%까지 할인하고, 이마트 일부 점포와 롯데백화점 잠실점 등에서도 소상공인 제품 상생 기획전을 연다. 의류환경협의체·한국주방유통협회와 협력해 의류·주방용품을 최대 90%까지 할인하는 특판전을 열어 생필품 장바구니 부담을 덜어준다는 방침이다.

외국인 관광객이 몰리는 광화문 광장에서는 국가유산진흥원과 함께 단청 키보드와 도자기 오르골, 자개 볼펜 등 'K-헤리티지' 상품 40여종을 전시·판매해 전통문화와 소비를 결합한 현장도 연출한다. 전주 실내체육관에서는 개막식 기간(4월 11~12일) 현장 판매전에서 1만원 이상 구매한 고객 3100명에게 'K-팝 상생 콘서트' 무료 관람 기회를 제공한다.

행사 관련 세부 일정과 참여 매장, 할인 정보, 이벤트 내용 등은 동행축제 누리집과 카카오톡 '동행축제' 채널에서 확인할 수 있다.

한성숙 중기부 장관은 "지역에서 소비하는 것이 곧 경제를 살리는 길"이라며 "대중교통을 이용해 가까운 지역축제와 상권을 찾아 소상공인 제품 구매에 동참해 달라"고 강조했다.

rang@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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