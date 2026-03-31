[추경] 중기부 1조9374억 편성…소상공인·청년 대응 집중

중동 리스크 대응 수출·자금 지원

소상공인·청년 창업 등 민생 보완

지역 제조기업 AI 전환 투자 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파로 수출 차질과 소상공인 경영 부담이 커지자 정부가 중소기업과 자영업자 지원을 위한 추가 재정 투입에 나선다. 중소기업 수출 지원부터 창업·인공지능(AI) 전환까지 전방위 대응이 담겼다.

중소벤처기업부는 31일 국무회의를 거쳐 확정된 '2026년 추가경정예산안'에 1조9374억원 규모의 예산을 편성했다고 밝혔다.

이번 추경은 ▲수출 중소기업 피해 대응 ▲소상공인 경영 안정 ▲청년 창업 촉진 ▲지역 제조기업 AI 전환 등 4대 분야에 집중됐다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

먼저 수출 분야에서는 중동 전쟁으로 인한 물류 차질과 비용 증가에 대응하기 위해 수출바우처에 1000억원을 추가 투입한다. 고환율과 원자재 가격 상승으로 경영난을 겪는 기업에는 긴급경영안정자금 2500억원을 공급한다.

또 온라인 수출 지원과 수출규제 대응에 122억원을 추가 편성하고, 신시장 진출을 위한 자금도 1000억원 확대해 수출국 다변화를 지원한다.

소상공인 지원도 확대한다. 특별경영안정자금 3200억원을 늘려 유동성을 보강하고, 기술보증기금과 신용보증기금에 각각 1000억원을 출연해 보증 공급을 확대한다.

경영 위기 소상공인을 위한 '희망리턴패키지' 예산은 246억원 추가 편성해 폐업과 재도전을 지원한다. 지역 상권 활성화를 위해 생활문화형 사업 지원과 전통시장 공동마케팅 사업도 새로 추진한다.

청년 일자리 분야에서는 창업 중심 지원이 강화됐다. 창업 인재 육성 플랫폼 '모두의 창업 프로젝트'에 1550억원을 투입해 아이디어 발굴부터 사업화까지 지원한다.

딥테크 창업중심대학 확대에 240억원을 추가하고, 로컬 창업 지원에도 603억원을 편성했다. 모태펀드에는 1700억원을 출자해 초기 창업과 재도전 기업 투자도 늘린다.

지역 제조기업 경쟁력 강화를 위한 AI 전환 지원도 포함됐다. 제조AX 선도모델 구축에 750억원을 투입하고, 스마트 제조 전문 인력 양성 사업도 새로 추진한다.

한성숙 중기부 장관은 "금번 추경 예산안을 통해 중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 수출기업과 소상공인의 경영 안정을 도울 계획"이라며 "또 청년 일자리를 창출하는 스타트업과 지역 제조기업의 활력 회복도 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.

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