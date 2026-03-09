중기부 소상공인 정책, 카톡으로 바로 받는다…'알림톡 서비스' 신설

'소상공인 알림톡' 시범 운영

업종·매출 등 분석해 정책 안내

81만명 대상…범정부 확대 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 소상공인이 정부 지원 정책을 제때 확인하지 못해 혜택을 놓치는 일을 막기 위해 '소상공인 알림톡' 서비스를 도입하기로 했다. 정책 정보를 문자와 카카오톡으로 맞춤 안내해 편의성을 높이겠다는 구상이다.

중소벤처기업부는 9일 소상공인 데이터베이스(DB)를 활용한 '맞춤형 정책 알림 서비스'를 시범 운영한다고 밝혔다.

이번 서비스는 중기부가 정책자금과 지원사업을 집행하는 과정에서 축적한 약 134만명의 소상공인 DB를 기반으로 한다. 업종과 매출, 지역, 사업 참여 이력 등 정보를 분석해 정책 대상에 맞는 지원사업을 선별 안내하는 방식이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

그동안 소상공인 정책 정보는 공고 중심으로 제공돼 생업에 바쁜 소상공인이 제때 확인하기 어렵다는 지적이 이어져 왔다. 중기부는 사업 관리용으로만 활용되던 DB를 정책 안내에 활용해 대상자에게 선제적으로 정보를 전달하겠다는 계획이다.

알림 서비스는 '소상공인24' 가입자 중 정책 홍보 수신에 동의한 약 81만명을 대상으로 제공한다. 문자나 카카오톡 알림톡을 통해 지원사업 정보를 안내한다.

첫 번째 맞춤형 안내는 여성 1인 자영업자를 대상으로 한 '고용보험 미적용자 출산급여 지원 사업'이다. 소득활동을 하지만 고용보험 적용을 받지 못하는 여성에게 총 150만원의 출산급여를 지원하는 제도다. 중기부는 여성 1인 자영업자 가운데 정책 정보 수신에 동의한 약 10만명을 대상으로 오는 12일 맞춤 안내를 발송할 계획이다.

중기부는 시범 운영을 시작으로 여성과 청년, 소공인 등 정책 대상별 지원사업 정보를 단계적으로 확대할 예정이다. 중기부 사업뿐 아니라 중앙부처와 지방자치단체의 소상공인 지원사업까지 연계해 안내하는 통합 정책 알림 체계로 발전시키겠다는 청사진이다.

한성숙 중기부 장관은 "카카오톡 기반 알림 서비스를 통해 정책 접근성을 높이고, 소상공인 DB를 활용해 대상별·상황별 특성을 반영한 맞춤형 정보를 선제적으로 제공하겠다"며 "이를 출발점으로 중기부 사업은 물론, 전 부처와 지방정부의 소상공인 지원사업까지 유기적으로 연계해 하나의 통합 안내 체계로 고도화하겠다"고 강조했다.

