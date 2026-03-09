무신사 아울렛 1호점, 오픈 나흘 만에 누적 거래액 3.2억 돌파

지난 5일 '무신사 아울렛 롯데몰 은평점' 개점

누적 방문객 4만명…고물가 속 실속 소비 수요↑

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사가 지난 5일 처음 선보인 아울렛 전문 오프라인 매장이 개점 나흘 만에 누적 거래액 3억원을 넘어서며 초기 흥행에 성공했다.

무신사는 온·오프라인 통합 아울렛 '무신사 아울렛 롯데몰 은평점'의 지난 5일부터 8일까지 누적 거래액이 3억2000만원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

무신사 아울렛 롯데몰 은평점이 개점한 지난 5일 오픈런 현장. [사진=무신사]

오픈 4일간 매장을 찾은 방문객 수는 총 4만4000여 명에 달하며, 해당 기간 총판매량은 1만600건을 웃도는 것으로 집계됐다.

무신사가 고객들의 구매 행태를 분석한 결과 1인당 평균 주문 금액은 9만원에서 10만원대를 형성한 것으로 나타났다. 특히 방문객이 한 번의 쇼핑으로 최소 3개 이상의 아이템을 동시에 구매하는 경향이 뚜렷하게 나타나면서 합리적인 가격대를 기반으로 한 다다익선형 소비 패턴을 보였다.

구매자 연령대도 확장하고 있다. 오픈 당일에는 무신사의 핵심 타깃인 20대 중후반 고객이 압도적인 비중을 차지했으나, 이후 입소문을 타면서 30대 초중반 고객이 급증하기 시작했다. 주말 사이에는 30대 후반에서 50대 초반까지 가족 단위 고객층이 고르게 증가했다.

무신사 관계자는 "무신사 아울렛에 대한 고객과 입점 브랜드의 피드백을 통해 오프라인 확장 가능성을 충분히 확인했다"라며 "성공적인 초기 안착을 바탕으로 현재 여러 주요 유통사로부터 입점 제안이 잇따르고 있으며 향후 추가 출점을 적극적으로 검토해 오프라인 영토 확장에 박차를 가할 계획"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com