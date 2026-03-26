중기부, 유망 소상공인 성장 지원…사업화 자금 최대 1억 지급

사업화 최대 1억·융자 5억 지원

로컬기업·강한 소상공인 집중 육성

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 유망 소상공인의 성장을 체계적으로 뒷받침하는 지원 사업이 본격 추진된다. 사업화 자금과 민간투자를 연계해 초기 창업부터 스케일업까지 단계별 지원을 강화하는 구조다.

중소벤처기업부는 '소상공인 성장지원 사업'과 '소상공인 투자연계 지원 사업'을 오는 27일부터 시행한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 혁신적인 제품과 서비스를 보유한 소상공인을 발굴해 기업으로 성장하도록 돕기 위해 마련됐다. 멘토링과 사업화, 민간투자 연계를 결합한 방식으로 지원 체계를 구축한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

소상공인 성장지원 사업은 '로컬기업 육성'과 '강한 소상공인 지원'으로 나뉜다.

로컬기업 육성 사업은 지역 자원에 창의성을 결합해 사업 가치를 창출하는 소상공인을 대상으로 한다. 선정 기업에는 성장지원 자금 300만원과 함께 교육, 컨설팅, 네트워킹이 제공된다. 사업 확장을 위한 사업화 자금은 최대 5000만원까지 지원한다.

강한 소상공인 지원 사업은 차별화된 제품과 서비스를 기반으로 선도기업으로 성장하려는 소상공인을 지원한다. 성장지원 자금 300만원과 함께 창작자·스타트업과의 협업, 전문가 멘토링이 제공된다. 사업화 자금은 최대 1억원까지 지원한다.

투자연계 지원 사업은 민간투자를 유치한 소상공인을 대상으로 정책자금이나 사업화 자금을 매칭하는 방식이다.

'소상공인 투자연계 지원(LIPS)' 가운데 LIPSⅠ는 투자금의 최대 5배, 5억원 한도 융자를 지원한다. LIPSⅡ는 투자금의 최대 3배, 2억원 한도 내에서 사업화 자금을 지원한다.

이를 통해 단순 지원을 넘어 민간투자 기반의 성장 구조를 구축하고, 유망 소상공인의 스케일업을 촉진한다는 구상이다.

사업 참여를 희망하는 소상공인은 다음달 1일부터 소상공인24 누리집과 정책자금 누리집을 통해 신청할 수 있다. 성장지원 사업은 다음달 24일까지 접수하며, 투자연계 사업은 예산 소진 시까지 진행한다.

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