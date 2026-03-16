중동 사태에 물류비 급등…중기부, 105억 긴급 지원

최대 1050만원 지원…3일 내 심사
전쟁위험 할증료·반송비 등 항목 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 중동 정세 불안으로 해상 운임과 전쟁위험 할증료가 급등하면서 수출 중소기업의 물류 부담이 빠르게 커지고 있다. 이에 정부는 중동 수출 기업을 대상으로 긴급 물류비 지원에 나서기로 했다.
중소벤처기업부는 총 105억원 규모의 '긴급 물류 바우처 사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.
홍해와 호르무즈 해협 등 중동 주요 물류 거점의 운항 차질로 해상 운임이 급등하고 전쟁위험 할증료 등 부대 비용이 늘면서 중소기업의 수출 경쟁력 저하가 우려되는 상황이다. 이에 중기부는 피해 기업의 경영 안정을 위해 긴급 지원을 편성했다.
지원 대상은 중동 지역에 수출 중이거나 수출 계약을 체결한 중소기업이다. 기업당 최대 1050만원을 지원한다. 정부 보조율은 70%다.
지원 항목도 확대한다. 기존 물류비 지원에 더해 ▲전쟁위험 할증료 ▲항만 폐쇄 등에 따른 물류 반송 비용 ▲현지 발생 지체료 ▲대체 목적지 우회 운송비 등을 새로 포함했다.
또 올해 1차 수출바우처에 선정된 기업도 중동 수출 실적이 확인되면 추가 지원을 받을 수 있도록 했다.
신속한 지원을 위해 '신속심사제'도 도입한다. 신청 기업은 수출 실적과 피해 증빙만 제출하면 신청 후 3일 이내 지원 여부를 확인할 수 있다.
사업 신청은 오는 20일부터 수출바우처 전용 플랫폼에서 온라인으로 진행할 수 있다.
이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "중동 사태로 어려움을 겪고 있는 수출 중소기업이 물류비 부담을 덜고, 해외시장을 지속적으로 개척할 수 있도록 신속하고 실질적인 지원에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com