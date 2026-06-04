[프로필] '공주·부여·청양' 윤용근 당선 확실…고향서 재기한 '미디어 브레인'

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부여 출신 변호사…성남 낙선 아픔 딛고 고향 서 당선 확실시

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 충남 공주시·부여군·청양군 보궐선거에서 윤용근 국민의힘 후보의 당선이 확실시됐다.

1969년 충남 부여에서 태어난 윤 후보는 부여고와 충남대 사법학과를 졸업한 뒤, 홍익대 문화예술경영대학원에서 석사 학위를 받았다. 이후 제48회 사법시험에 합격해 변호사로 활동해왔다.

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 윤용근 6·3 충남 공주·부여·청양군 국회의원 보궐선거 후보와 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

윤 후보는 대중소기업 상생 사업조정위원과 언론중재위원회 위원 등을 지내며 실무 역량과 미디어 분야의 전문성도 쌓았다. 지난 2024년 제22대 총선에서는 경기 성남시 중원구에 국민의힘 후보로 출마했으나 낙선했다.

이후 당으로 돌아와 지난해 12월 국민의힘 미디어대변인에 임명됐으며, 주요 시사 프로그램에 출연하며 당의 입장을 대변해 왔다.

이번 6·3 보궐선거를 앞두고는 성남 중원 당협위원장직을 내려놓고 고향인 공주·부여·청양으로 지역구를 옮겨 정면 돌파를 선택했다. 당내 경선을 거쳐 공천권을 거머쥔 윤 후보는 본선에서도 고향 연고와 미디어 활동으로 쌓은 인지도를 발판 삼아 지역 표심을 파고들었다.

당선이 확실시됨에 따라 윤 후보는 고향에서 정치적 재기에 성공하며 국회에 첫 입성하게 됐다.

변호사이자 당 대변인 출신인 만큼, 향후 국회 내 법제사법 및 언론·미디어 분야에서 여당의 논리를 방어하고 정책을 이끌어갈 핵심 인력으로 주목받을 전망이다.

allpass@newspim.com