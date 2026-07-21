에스폴리텍, AI 데이터센터용 PC 미국 화재안전 최고등급 확보

ASTM E84 'Class A' 획득…냉각 효율과 화재 안전성 동시 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔지니어링 플라스틱 전문기업 에스폴리텍이 인공지능(AI) 데이터센터용 폴리카보네이트(PC) 복층판에 대해 미국 건축재료 화재안전 시험 규격인 ASTM E84의 최고 등급인 'Class A'를 만족하는 공인시험성적서를 확보했다고 21일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 성적서 확보는 북미 빅테크 기업향 AI 데이터센터용 제품 공급에 이은 것으로, 기존 냉각 효율에 화재안전성을 더했다.

AI 인프라 확장과 고성능 GPU 서버의 밀집도 증가로 데이터센터 내부의 전력 소비와 발열량이 급증하고 있다. 이에 따라 냉각 효율을 높이는 통로 분리 구조와 함께 화재 확산을 초기에 차단할 수 있는 화재안전성을 갖춘 건축소재의 중요성이 커지고 있다.

에스폴리텍 로고. [사진=에스폴리텍]

ASTM E84는 건축 내장재와 패널 등 건축재료의 표면 연소 특성을 평가하는 미국의 대표적인 화재안전 시험 규격이다. 화염확산지수(FSI)와 연기발생지수(SDI)를 기준으로 성능을 평가하며, Class A는 해당 규격에서 가장 높은 등급으로 미국을 비롯한 글로벌 건축 프로젝트에서 요구되는 주요 화재안전 기준으로 활용된다.

이번 시험성적서를 확보한 제품은 AI 데이터센터의 냉각 효율 향상을 위해 적용되는 'Hot Aisle 및 Cold Aisle Containment(냉·열 통로 분리 구조)'용 PC 복층판이다. 데이터센터 내부의 차단벽, 파티션, 천장, 냉·열 통로 분리 패널 등 다양한 용도로 적용 가능하며, 경량성, 내충격성, 단열성, 시공성을 갖춘 것이 특징이다.

에스폴리텍은 이번 공인시험성적서 확보를 계기로 국내외 AI 데이터센터 고객사를 대상으로 기술 영업을 확대할 계획이다. 데이터센터를 비롯한 산업시설과 스마트팜, 건축 내·외장재 등 고부가가치 시장으로 적용 분야를 지속 확대한다는 방침이다.

회사 관계자는 "이번 ASTM E84 Class A 공인시험성적서 확보는 에스폴리텍의 데이터센터용 소재 기술력이 화재 안전성 측면에서도 공인받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞서 확보한 북미 AI 데이터센터용 폴리카보네이트 공급 경험을 바탕으로 국내외 AI 데이터센터를 대상으로 적용 분야를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com