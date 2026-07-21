[월간 ANDA] 대한민국 '새판짜기' 메가프로젝트 속도전…8월호 발간

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 발행하는 월간 ANDA 8월호가 21일 나왔다
- 삼성·SK 초대형 AI·반도체 투자 등 3대 메가프로젝트를 심층 분석했다
- 중국 신약 시장·재테크·주식·연예·전기차 등 다양한 투자·생활 정보를 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 8월호가 21일 발간됐다.
이번 호에서는 대한민국 '새판짜기'를 이끌 3대 메가프로젝트의 추진 전략을 심층 분석했다.
커버 스토리에서는 ▲삼성·SK, 4755조 원 국내 투자…'AI 대한민국' 다시 짠다 ▲삼성, 전국 2655조 투자지도 공개…호남 반도체·충청 HBM·영남 로봇 ▲SK, 반도체·AI 데이터센터에 2100조 투자…"AI 소비국서 수출국으로" 등을 소개한다.
고품격 글로벌 투자 뉴스 GAM(Global Asset Management)에서는 '제네릭 공장'에서 '혁신 허브'로 눈부시게 진화하는 중국 신약 시장을 심층 분석했다. ▲글로벌 빅파마 자금, 왜 중국으로 몰릴까 ▲3대 변화가 이끌어낸 '질적 점프' ▲'메가 딜'의 빛과 그림자…이면에 숨겨진 도전과 과제 ▲바이오테크 주도권 경쟁 점입가경…반도체∙AI∙양자 이은 美의 4번째 타깃 등이 눈길을 끈다.
재테크 코너에서는 ▲2030년 '1조 달러 매출'…스페이스X, 꿈은 현실이 될까 ▲삼성전자와 삼성전자우, 뭐가 다를까…'우' 하나에 담긴 투자법 ▲7월부터 도수치료 실손청구 제한…보험금 꼼꼼히 챙기려면? 등의 내용을 소개한다.
이외에도 ▲[주식 고수] 윤석모 삼성증권 리서치센터장 "불마켓은 죽지 않는다…막연한 추측보다 '팩트풀'이 답" ▲[연예 포커스] '민트' 지고 '레몬' 떴다…올여름 2030 흔든 '레몬코어'의 미학 ▲[시승기] 2000만 원대에 이 옵션이?…'극강의 가성비 전기차' BYD 돌핀도 관심을 끈다.
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yh161225@newspim.com