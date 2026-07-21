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공정위 문 다시 두드린 한국상조산업협회…'대표성' 논란은 여전

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  • 웅진프리드라이프가 이끄는 한상협이 21일 공정위에 상조업 대표단체 등록을 6년 만에 재추진했다.
  • 보람상조·교원라이프·예다함 등 상위 업체 불참과 대상협과의 분리로 공정위가 대표성 부족을 이유로 승인하지 않을 가능성이 크다는 지적이 나왔다.
  • 대표단체 지위가 정책·규제 영향력과 직결돼 웅진프리드라이프와 보람상조를 중심으로 업계 주도권을 둘러싼 신경전이 장기화될 것이라는 전망이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한상협, 대표단체 승인 추진…6년 만의 재도전
공정위 "대표성 중요"…회원 확대만으론 한계
웅진·보람 주도권 경쟁…업계 갈등 지속

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프가 주도하는 한국상조산업협회(한상협)가 6년 만에 공정거래위원회(공정위)에 상조업계 대표 단체 등록을 재추진한다. 다만 업계 안팎에서는 성사 가능성을 높지 않게 보는 분위기다. 보람상조와 교원라이프, 예다함 등 주요 상조업체들의 참여를 끌어내지 못하면서 대표성 논란을 해소하지 못했기 때문이다.

업계에서는 주요 사업자들의 참여 없이 대표 단체로 인정받기에는 한계가 있다는 지적이 나온다. 시장 점유율 상위 업체들이 협회에 가입하지 않은 상황에서 업계 전체를 대변할 수 있는지에 대한 의문이 여전히 제기되고 있다.

◆ 한상협, 대표단체 인정 재도전…대표성 입증 시험대

21일 업계에 따르면 한상협의 사업자단체 등록 시도가 이번에도 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세하다. 상위 업체들의 참여를 이끌어내지 못한 채 대표 단체가 출범할 경우 업계 대표성과 소비자 보호 측면에서 한계를 드러낼 수 있다는 우려가 제기된다.

한국상조산업협회, 대한상조산업협회 CI [사진=각 사]

한상협은 이르면 다음 달 공정위에 상조업 사업자단체 등록 신청서를 제출할 예정이다. 현재 정회원사 20곳을 확보한 상태로, 대표성 강화를 위해 회원사를 25곳 이상으로 늘린 뒤 신청에 나선다는 계획이다.

다만 업계에서는 단순히 정회원 수를 확대하는 것만으로는 공정위를 설득하기 쉽지 않을 것이라는 시각이 우세하다. 보람상조를 중심으로 한 기존 단체인 대한상조산업협회(대상협)가 여전히 활동 중인 데다 교원라이프와 더케이예다함 등 주요 상위 업체들의 참여 여부도 불투명하기 때문이다. 이에 따라 한상협이 업계를 대표하는 단체로 인정받기에는 여전히 한계가 있다는 지적이 나온다.

실제로 공정위는 지난 2020년 한상협과 대상협이 각각 사업자단체 등록을 신청했을 당시 대표성이 부족하다는 이유로 두 단체 모두에 대해 불승인 결정을 내렸다. 이후 6년이 지났지만 한상협에 참여한 주요 업체는 웅진프리드라이프와 소노스테이션 정도에 그쳐 당시와 비교해 상황이 크게 달라지지 않았다는 평가가 나온다.

현재 공정위도 특정 업체 중심의 사업자단체가 출범할 경우 업계 전체가 아닌 일부 업체의 이해관계를 대변할 가능성을 우려하고 있다. 이에 사업자단체 등록 심사에서 대표성을 핵심 기준으로 보고 있다는 입장이다.

공정위 관계자는 "한상협의 사업자단체 승인 여부를 판단할 때는 단체가 추진할 사업 내용과 함께 업계를 얼마나 대표할 수 있는지를 중점적으로 살펴볼 것"이라며 "소규모 업체들이 많이 모였다고 해서 대표성을 갖췄다고 보기는 어렵다"고 말했다.

이어 "과거에도 특정 업체가 주축이 된 단체는 특정 사업자의 이해관계에 치우칠 우려가 있다는 점을 고려했다"며 "이번 심사에서도 대표성 여부가 중요한 판단 기준이 될 것"이라고 덧붙였다.

한 상조업계 관계자는 "교원라이프와 더케이예다함 등 주요 업체들이 여전히 한상협 가입에 신중한 입장을 유지하고 있어 대표성을 확보하기는 쉽지 않을 것"이라며 "보람상조가 주축인 대상협과의 통합도 이뤄지지 않은 만큼, 단순히 정회원 수를 늘리는 것만으로는 공정위의 사업자단체 승인을 받기 어려울 것"이라고 말했다.

◆ 대표단체 지위가 곧 영향력…업계 내 신경전 장기화

이처럼 상조업계가 대표 단체 설립에 공을 들이는 배경에는 업계 주도권을 둘러싼 경쟁이 자리하고 있다. 국내 상조업계 양대 업체인 웅진프리드라이프와 보람상조는 각각 한상협과 대상협를 중심으로 별도의 단체를 운영하며 영향력 확대를 추진해 왔다.

한 상조업계 관계자는 "상조업계는 시장 규모에 비해 업체 간 자존심 경쟁이 상당히 치열한 편"이라며 "결국 대상협과 한상협 가운데 어느 단체가 대표성을 인정받느냐는 보람상조와 웅진프리드라이프 중 어느 쪽이 업계를 대표하는 기업으로 평가받느냐의 문제와도 맞닿아 있다"고 말했다.

단순한 시장 점유율 경쟁을 넘어 산업 전반의 표준과 규제 방향을 주도하려는 전략적 경쟁이라는 분석도 나온다. 업계에서는 특정 업체가 주도하는 단체가 정부의 공식 인가를 받은 대표 단체가 될 경우, 해당 업체가 정책 논의 과정에서 상당한 영향력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

한 업계 관계자는 "대표 단체로 인가를 받으면 공정위와의 공식 소통 창구 역할을 맡게 되는 만큼 정책이나 제도 개선 과정에서 발언권이 크게 높아질 수밖에 없다"며 "주축 기업의 경영 철학이나 사업 방향이 업계 표준으로 이어질 가능성도 있어 업체들이 대표 단체 지위를 두고 민감하게 반응하는 것"이라고 설명했다.

이어 "여전히 상조업계에는 많은 업체들이 있고, 그들의 의견이 다르다"며 "이들을 아우를 수 있는 대표 업체가 되길 원하기 때문에 한동안 대표 단체로 올라서기 위한 신경전은 계속될 것"이라고 덧붙였다.

stpoemseok@newspim.com

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한국 FIFA 랭킹 32위로 '7계단 추락' [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 후폭풍이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에도 고스란히 반영됐다. FIFA가 20일(현지시간) 발표한 2026년 7월 남자 축구 세계랭킹에서 한국은 랭킹 포인트 1558.72점을 기록하며 32위에 자리했다. 북중미 월드컵 직전 25위였던 한국은 한 달 만에 7계단 하락했고, 2021년 12월(33위) 이후 처음으로 30위권 밖으로 내려갔다. 올해 1월만 해도 22위를 기록했던 것을 감안하면 불과 반년 만에 10계단이나 순위가 떨어졌다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 12일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 득점에 실패하자 아쉬워하고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 순위 하락의 가장 큰 원인은 월드컵 성적이다. 홍명보 전 감독이 이끈 한국은 조별리그 A조에서 체코를 상대로 2-1 승리를 거뒀지만, 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 패하며 1승 2패로 탈락했다. 48개국 체제로 확대된 이번 대회에서 32강 진출이 유력할 것으로 예상됐지만 기대를 밑도는 성적을 남겼다. 특히 남아공전 패배의 여파가 컸다. FIFA 랭킹은 엘로(Elo) 방식으로 계산되며 경기 결과뿐 아니라 상대 전력과 대회의 중요도를 함께 반영한다. 월드컵 본선은 가장 높은 가중치가 적용되는 만큼 승패에 따른 포인트 변동 폭도 크다. 한국은 멕시코와 남아공전에서 잇따라 패하면서 랭킹 포인트를 크게 잃었고, 토너먼트 진출 실패로 추가 점수를 획득할 기회마저 사라졌다. 반면 경쟁국들은 월드컵에서 좋은 성적을 거두며 순위를 끌어올렸다. 그 결과 한국의 7계단 하락은 이번 발표에서 30위권 국가 가운데 가장 큰 낙폭으로 기록됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com 아시아 내 위상도 한 단계 내려갔다. 일본은 월드컵 32강 진출과 함께 17위로 한 계단 상승하며 아시아 최고 순위를 유지했다. 이란은 22위, 호주는 28위에 자리했고 한국은 호주에도 밀리며 아시아 4위로 내려앉았다. 월드컵 전만 해도 일본과 이란에 이어 아시아 3위였던 한국은 이번 대회를 거치며 순위 경쟁에서 한발 뒤처지게 됐다. 한국과 같은 조에서 경쟁했던 국가들의 순위도 눈길을 끌었다. 멕시코는 월드컵 성과를 바탕으로 10위까지 올라 처음으로 톱10에 진입했고, 체코는 48위, 남아프리카공화국은 54위에 자리했다. 세계 랭킹 최상단에도 변화가 있었다. 월드컵 우승을 차지한 스페인이 결승에서 아르헨티나를 꺾으며 1위 자리를 탈환했고, 준우승한 아르헨티나는 2위로 내려갔다. 프랑스와 잉글랜드는 각각 3위와 4위를 유지했고, 브라질과 모로코, 포르투갈, 벨기에, 네덜란드, 멕시코가 톱10을 형성했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이번 발표에서 가장 큰 상승세를 보인 국가는 노르웨이였다. 엘링 홀란(맨체스터 시티)을 앞세워 사상 첫 월드컵 8강 진출에 성공한 노르웨이는 31위에서 19위로 무려 12계단을 뛰어오르며 가장 큰 폭의 순위 상승을 기록했다. 월드컵 실패와 함께 FIFA 랭킹까지 급락한 한국은 향후 국제대회 시드 배정과 월드컵 예선 조 추첨에서도 이전보다 불리한 위치에 설 가능성이 커졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-07-21 09:37
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수도권·강원 오늘 최대 120㎜ 폭우 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 21일은 수도권에 120㎜ 폭우 등 전국에 장맛비가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다. 화요일인 21일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내릴 것으로 전망된다. [사진=뉴스핌 DB] 예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원중·북부내륙 120mm 이상), 강원동해안 5~40mm, 충청권 30~80mm(많은 곳 충남북부서해안 100mm 이상), 전라권 5~40mm, 경남서부내륙, 대구·경북 5~40mm, 제주도 5mm 안팎이다. 아침 최저기온은 22∼26도로 예보됐다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 26∼37도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 27도 ▲강릉 31도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.  yuniya@newspim.com 2026-07-21 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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