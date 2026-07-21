정점식·이준석 오찬 회동…"보완수사권 등 공통 과제 공유, 구체적 공조 논의 없어"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표와 이준석 개혁신당 대표가 21일 여의도에서 오찬 회동을 했다고 밝혔다.
- 야권 공통 현안인 보완수사권 폐지와 민주당·정부의 정책 추진에 대해 의견을 교환했다고 했다.
- 합당·특검·공조 방안 등 구체적 협력 논의는 없었으며 필요시 협력 가능성만 언급했다고 했다.
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김승수 "취임 인사 차원 식사…구체적 공조방안 논의 없어"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표와 이준석 개혁신당 대표가 21일 보완수사권 문제 등 야권의 공통 현안에 대해 의견을 교환했다.
정 원내대표와 이 대표는 이날 서울 여의도의 한 식당에서 오찬 회동을 가졌다. 자리에는 천하람 개혁신당 원내대표와 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표도 동석했다.
이 대표는 오찬 회동 후 기자들과 만나 "야권의 요즘 공통 과제들인 보완수사권 문제 등에 대해 협의할 게 있으면 협의하고, 같이 할 수 있으면 같이 하자는 정도의 이야기를 했다"고 밝혔다.
김승수 원내수석부대표는 "일반적인 국회 상황과 보완수사권 폐지, 민주당과 정부의 여러 무리한 정책 추진 등에 대해 의견을 공유했다"고 말했다.
다만 그는 "구체적인 공조 방안은 전혀 논의하지 않았다"며 "두 당이 앞으로 어떻게 하자는 이야기도 없었다"고 선을 그었다.
원 구성이나 특검 협상, 합당 가능성 등에 대해서도 "당 차원의 현안은 논의하지 않았다"며 "합당 논의는 전혀 없었다"고 일축했다. 특검 협상과 관련해서는 "오늘 합의했다는 정도의 이야기가 오갔을 뿐 그 이상도 이하도 아니었다"고 설명했다.
또 향후 협력 가능성에 대해서는 "민주당이나 정부의 일방적인 정책 추진이나 국민 정서에 반하는 사안이 있다면 언제든 이야기할 수 있겠지만, 오늘 구체적인 논의가 나온 것은 아니다"라고 밝혔다.
oneway@newspim.com