롯데건설, 지속가능경영보고서 발간…ESG·재무 분석 강화

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안전보건 등 핵심 4대 주제 선정

TCFD·TNFD 권고안 적용

글로벌 공시 신뢰도 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 국내외 최신 지속가능성 공시체계를 반영한 지속가능경영보고서를 내놨다.

롯데건설 2026 지속가능경영보고서 표지 [자료=롯데건설]

21일 롯데건설은 지속가능경영 활동과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 밝혔다.

이번 보고서는 지속가능경영 국제 보고 표준인 'GRI(글로벌 보고 이니셔티브) Standards 2021'과 IFRS(국제재무보고기준)의 S1(일반 공시 요구 사항)·S2(기후 관련 공시)를 준수해 작성됐다. 주요 이슈에 대한 전략과 리스크 관리, 지표 및 목표 등도 체계적으로 수록했다.

롯데건설은 '이중 중대성 평가(Double Materiality)'를 통해 도출한 핵심 4대 주제인 안전보건과 기후변화 대응, 품질경영, 파트너사 동반성장을 별도 섹션으로 구성해 상세히 다뤘다.

환경경영과 생물다양성, 인재경영, 조직문화, 지역사회, 품질경영, 윤리 및 반부패, 거버넌스 등 지속가능경영 주요 성과도 공시했다.

올해 보고서의 가장 큰 특징은 국제지속가능성기준위원회(ISSB)와 유럽 지속가능성 공시기준(ESRS), 한국 지속가능성 공시기준(KSSB) 등 국내외 최신 지속가능성 공시체계를 반영해 재무적 영향 분석을 실시한 점이다.

특히 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD)와 자연 관련 재무정보공개 협의체(TNFD)의 권고안을 반영했다. 기후변화와 자연자본이 기업에 미치는 리스크와 재무적 영향을 정밀하게 분석해 글로벌 수준의 공시 신뢰도를 확보했다.

롯데건설 관계자는 "ESG 경영 고도화를 통해 고객에게 보다 나은 가치를 제공하고 지속가능한 기업으로 성장하고자 노력하고 있다"며 "올해는 기후 시나리오 분석과 자연자본 영향 검토 등 실질적인 재무 가치 중심의 ESG 경영에 힘써 지속가능경영 전략을 한층 더 견고히 하겠다"고 말했다.

롯데건설은 지난 2013년부터 지속가능경영보고서를 발간하고 있다. 최근에는 '2025 미국 LACP 스포트라이트 어워즈' 글로벌 커뮤니케이션 부문에서 최고 등급인 '플래티넘'을 수상하며 보고서 작성 역량을 인정받았다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설이 이번에 발간한 지속가능경영보고서에는 어떤 내용이 담겼나요?

A. 롯데건설의 지속가능경영 활동과 ESG 경영 성과가 담겼습니다. 주요 ESG 이슈에 대한 전략과 리스크 관리, 관련 지표와 목표도 함께 수록됐습니다.

Q. 보고서는 어떤 국제 기준에 따라 작성됐나요?

A. 지속가능경영 국제 보고 표준인 'GRI Standards 2021'과 국제재무보고기준의 S1 일반 공시 요구 사항, S2 기후 관련 공시 기준을 준수해 작성됐습니다.

Q. 롯데건설이 선정한 ESG 핵심 주제는 무엇인가요?

A. 이중 중대성 평가를 통해 안전보건과 기후변화 대응, 품질경영, 파트너사 동반성장 등 4대 핵심 주제를 도출했습니다. 롯데건설은 해당 내용을 별도 섹션으로 구성해 상세히 다뤘습니다.

Q. 올해 보고서가 이전 보고서와 다른 점은 무엇인가요?

A. 국제지속가능성기준위원회와 유럽 지속가능성 공시기준, 한국 지속가능성 공시기준 등 국내외 최신 공시체계를 반영해 재무적 영향 분석을 실시한 점이 특징입니다. 기후변화와 자연자본이 기업에 미치는 리스크와 재무적 영향도 분석했습니다.

Q. 롯데건설은 지속가능경영보고서를 언제부터 발간했나요?

A. 롯데건설은 2013년부터 지속가능경영보고서를 발간하고 있습니다. 최근에는 '2025 미국 LACP 스포트라이트 어워즈' 글로벌 커뮤니케이션 부문에서 최고 등급인 '플래티넘'을 수상했습니다.

chulsoofriend@newspim.com