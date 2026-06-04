[오늘의 정치일정] 6월 4일(목)

AI 핵심 요약beta
- 외교부 장관이 4일 한-튀르키예 회담과 오찬을 진행했다
- 국방부 장관이 방위산업협의회·국방창업 간담회·캐나다와 공조통화를 했다
- 여야 각 정당이 지방선거 결과 브리핑·비상 의원총회·선대위 해단식 등을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
11:00 한-튀르키예 외교장관 회담 및 오찬
-1차관
109:00 비상경제본부회의
15:00 한-뉴질랜드 외교차관 회담
-2차관
파리 출장(OECD MCM 참석)
<통일부>
-장관
몽골 출장 ( ~6.6)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 제12회 방위산업발전협의회
12:00 국방창업경진대회 출신 창업인 간담회
21:00 캐나다 국방장관 공조통화
-차관
10:00 정부 드론·대드론 통합 TF 최종보고 회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-당대표
07:00 지방선거 결과 브리핑 (국회 의원회관 대회의실)
11:00 중앙선거대책위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
-원내대표
09:30 정책조정회의 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-당대표
14:00 긴급 의원총회
-원내대표
14:00 긴급 의원총회
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
09:30 중앙선거대책위원회 해단식/ 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
-천하람 공동선대위원장
09:30 중앙선거대책위원회 해단식/ 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
-이주영 공동선대위원장
09:30 중앙선거대책위원회 해단식/ 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-당대표
통상업무
-원내대표
16:00 국립5·18민주묘지 참배 (국립5·18민주묘지)