칼릭스, AI 실전서 '프롬프트 디테일' 출간…사용자에서 설계자로의 변신

AI 활용 실패담을 통한 실전서 출간

변동성 대응 프레임워크 다섯 가지 제시

AI 주도권 확보의 중요성 강조

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 인공지능(AI) 콘텐츠 크리에이터 칼릭스(손윤석)가 신간 'AI 실전 마스터 칼릭스의 프롬프트 디테일'을 펴냈다고 4일 밝혔다. 이 도서는 'AI에게 끌려다니는 사용자'에서 벗어나 'AI를 부리는 설계자'로 거듭나는 법을 담은 실전서로 평가된다.

저자는 책의 출발점을 자신의 실패담에서 찾는다. 2023년 말께 생성형 AI 열풍이 불었을 때, 그 역시 '남들은 다 앞서가는데 나만 뒤처지는 건 아닐까' 하는 전형적인 '고립 공포감(FOMO)'에 휩싸여 좋다는 프롬프트를 수집하고, 해외에서 유행한다는 AI 툴은 무작정 유료 구독부터 했다고 한다.

하지만 결과는 참담했다. 남이 만든 '마법의 프롬프트'는 정작 자신의 구체적인 상황에 맞지 않았고, 저장해 놓은 수백 개 중 실제 업무에 써먹은 것은 거의 없었기 때문이다.

인공지능(AI) 콘텐츠 크리에이터 칼릭스(손윤석)가 신간 'AI 실전 마스터 칼릭스의 프롬프트 디테일'을 펴냈다. [자료=칼릭스 제공] 2026.06.04 biggerthanseoul@newspim.com

그가 내린 결론은 명확하다. 맛집에서 완성된 요리를 사 먹는 데 만족할 게 아니라 직접 레시피를 개발하는 셰프가 돼야 한다는 것이다. 그 핵심은 'AI가 작동하는 논리 구조를 이해하고 그에 맞춰 질문을 설계하는 능력', 즉 프레임워크와 디테일에 있다는 것이다.

이런 문제의식 위에서 책은 휘발성 높은 기능 설명 대신 시간이 지나도 변하지 않는 '공식'에 집중한다. AI 툴의 기능은 매주 바뀌고 오늘 익힌 버튼 위치가 내일이면 달라질 수 있지만, 일을 잘 시키는 사람의 사고 구조는 그렇지 않다는 판단에서다.

저자는 이를 영역별 프레임워크로 정리했다. LLM 프롬프트의 뼈대를 세우는 디렉터(DIRECTOR) 프레임워크, AI 이미지·영상 등 크리에이티브 작업을 위한 크리에이터(CREATOR) 프레임워크, 반복 업무를 자동화하는 워크플로우 설계 도구인 패스(PATH) 프레임워크, AI 에이전트와 AI 브라우저를 다루는 지피에스(GPS) 프레임워크, 기획부터 코딩까지 아우르는 바이브코딩 공식 크래프트(CRAFT) 프레임워크가 그것이다.

여기에 미드저니, 구글 나노 바나나, VEO3(Flow) 같은 최신 크리에이티브 툴 사용법과 PPT·광고 영상·AI 아바타·AI 인플루언서·상세페이지 이미지 제작 같은 실무 워크플로우 사례, 그리고 복붙해서 바로 쓸 수 있는 템플릿까지 단계별로 담아 실전성을 높였다.

저자가 일관되게 강조하는 메시지는 결국 주도권이다. AI는 지치지 않고 수천 개의 시안을 만들어내지만 "이게 정말 내가 원했던 방향인가"를 판단하는 것은 오직 사람의 몫이며, 역설적이게도 AI가 똑똑해질수록 인간 고유의 취향과 안목은 더 중요해진다는 것이다.

AI를 주체적으로 다루지 못하면 결국 AI가 짜준 전략대로만 움직이는 수동적 존재가 되고 만다고 그는 경고한다. 그는 이어 "거대한 파도에 휩쓸리지 말고 그 위에 가볍게 올라타 멋지게 서핑을 즐기라"는 당부로 독자를 격려한다.

저자 칼릭스(손윤석)는 캐나다 브리티시컬럼비아대학교(UBC)를 졸업한 뒤 글로벌 MCN BBTV(현 RHEI) 한국팀 총괄, 쿠팡 라이브 커머스 및 영상 광고 부문을 거친 뉴미디어·이커머스 전문가다. 현재는 인스타그램·유튜브·틱톡 등에서 17만 명 이상의 팔로워와 소통하며 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 실용적인 AI 활용법을 전파하고 있다.

칼릭스는 또 오는 17일 서울시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 2층 강의실40에서 '<프롬프트 디테일> 200% 활용법 + 2027 AI 트렌드 & 생존전략'을 주제로 무료 강연을 진행한다.

biggerthanseoul@newspim.com