출시 2주년 맞은 NHN두레이, AI 에이전트로 금융·공공 집중 공략한다

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NHN두레이, 2024년 구독형 AI 서비스 'Dooray! AI' 선보여

올해 새롭게 탑재된 AI 에이전트 서비스 출시…금융·공공 부문 집중 공략



[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = NHN두레이가 인공지능(AI) 기반 협업 청사진을 공개하며 Dooray! AI 출시 이후 그동안의 성과를 돌아보는 시간을 가졌다.

엔에이치엔 두레이(NHN Dooray, 이하 NHN두레이)는 지난 28일 NHN 판교 사옥 '플레이뮤지엄'에서 기자 간담회를 개최했다.

Dooray! 기자 간담회에서 질의응답을 진행하고 있다. 왼쪽부터 NHN두레이 백창열 대표, Dooray사업부 박형민 수석 [사진=NHN]

이날 간담회에서 NHN두레이 백창열 대표는 Dooray!(이하 두레이)에 새롭게 탑재된 AI에이전트 서비스를 선보이고 공공·엔터프라이즈·금융 등 각 부문에서 창출한 성과를 공개했다.

또한, 두레이AI에서 한 차원 진화한 'Dooray! AI Agent(이하 두레이 AI에이전트)'만의 차별화된 경쟁력과 미래 업무 환경의 비전을 제시했다.

◆공공·엔터프라이즈·금융 부문 고른 성과…SaaS 부문 매년 40% 이상 매출 성장

앞서 NHN두레이는 2024년 간담회에서 구독형 AI 서비스 'Dooray! AI(이하 두레이AI)'를 선보인 바 있다. 두레이AI는 메일·메신저·위키 등 두레이가 제공하던 다양한 협업 기능을 AI와 연동해 강력한 편의성을 갖췄다. 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 멀티 대형언어모델(LLM) 제공 전략을 통해 고객사의 보안 환경과 업종에 따라 맞춤형 기술 서비스를 제공한다는 특징이 있다.

NHN두레이는 우리금융그룹을 포함한 기존 일부 고객사를 대상으로 두레이 AI 에이전트 베타 테스트를 진행했다. 최근 마이·프로젝트·익스텐션 에이전트를 엔터프라이즈 영역에 정식 출시했으며 공공 및 금융 영역에도 단계적으로 출시할 예정이다. 빌트인 에이전트도 6월 출시로 준비 중에 있다. 그 외 다양한 종류의 특화 두레이 AI 에이전트를 추가 개발해 범용성과 실용성을 지속 제고해 나갈 방침이다.

이날 NHN 측은 "매년 SaaS(서비스형 소프트웨어) 부문 매출이 40%씩 성장하고 있다"며 "이러한 가파른 성장세가 올해도 이어질 것"으로 전망했다.

국방부에 '국방이음'이라는 명칭으로 오픈한 두레이 서비스를 올 하반기 중 육·해·공군을 비롯한 전군 30만 명을 대상으로 확대할 계획이다. 또한 국방부에 내년 안으로 LLM을 도입할 계획이다.

2분기 중에는 약 7000명이 근무하는 임플란트 대표기업 '오스템임플란트'에도 서비스를 오픈할 예정이다.

2024년 말 두레이가 혁신 금융 서비스로 지정된 이후 공급을 본격화한 ▲금융 영역에서는 우리금융그룹, DB손해보험, IBK기업은행 등 25개 금융기관이 두레이를 도입했다. 이외에도 올해 다수의 금융기관이 신규 도입을 앞뒀다.

NHN 측은 "금융 부문 매출 규모는 전년 대비 약 7배 성장할 것으로 전망한다"고 밝혔다.

◆ AI 에이전트에 집중…금융·공공 부문 집중 공략 예정

국내 시장에서 협업 도구툴은 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

NHN두레이만의 차별점에 대해 "결제까지 올인원으로 제공하고 있다는 점이 큰 강점이고 보안 부문도 차별점"이라고 소개했다.

이어 "금융의 CSP 평가, 공공의 CSP 인증을 통과를 했기 때문에 인터넷망뿐만 아니라 업무망에서도 사용할 수 있도록 설계됐다"고 덧붙였다.

향후 두레이는 AI 에이전트에 집중하면서, 금융·공공 부문을 집중적으로 공략할 계획이다.

우선적으로, AI 에이전트에 집중해 더욱 좋은 기능들을 많이 선보일 계획이다. 두레이 사업부 박형민 수석은 "기존 고객들에게 도입해 AX(인공지능 전환)에도 활용되고 AI를 찾는 많은 고객사들이 이용해 두레이까지 도입할 수 있도록 하는 것이 서비스 목표"라고 설명했다.

금융 부문의 경우 신규 고객사를 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 공공 부문의 경우 행정망 부문을 공략할 계획이다. 박 수석은 "후발 주자지만, 정부나 지방 자치 단체까지 집중한다면 큰 성과를 낼 것 같다"고 설명했다.

최근 금융권에서 외부 SaaS 도입 시 필요한 망 분리 규제가 본격적으로 완화되고 있다. 기존에는 혁신 금융 서비스를 신청하고 인가를 받아야 사용할 수 있었지만, 인가에 많은 시간이 필요하다는 어려움이 있었다. 규제 완화 이후 기업이 금융보안원에서 정한 보안 기준들을 자율적으로 평가하고 반기에 한 번 보고하는 구조로 변경됐다.

이에 대해 NHN 측은 "두레이 입장에는 보안 기준들은 전부 준수하고 있기 때문에, 시간적인 부분에서 어려웠던 점이 사라지게 된다. 오히려 (규제 완화가) 기회라고 생각하고 있다"고 설명했다.

해외 SaaS 기업들은 AI 에이전트 기반으로 사용량 기반 과금을 도입하려는 추세다.

백 대표는 향후 과금 문제와 관련해 "에이전트를 준비하면서 요금제에 대한 고민이 많았다"라며 "기존에 정액제였던 요금제를 에이전트 출시 후 종량제로 바꿀 예정"이라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com