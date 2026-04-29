NH농협생명, 서울시립은평노인복지관과 농촌일손돕기 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 28일 은평노인복지관과 함께 성남시 농가를 찾아 일손돕기를 했다.
- 박병희 대표이사 등 임직원 25명과 복지관 직원 6명이 상토 나르기와 가지치기 등을 진행했다.
- 농협 계열사들은 농촌 지원 사회공헌 활동을 지속 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 지난 28일 서울시립은평노인복지관과 함께 경기도 성남시 소재 조합원 농가를 찾아 농촌일손돕기 활동을 실시했다고 29일 밝혔다.
이번 활동은 지역사회 기관과의 협력을 통해 농촌 지원의 폭을 넓히고 상생의 가치를 실천하기 위해 마련됐다. NH농협생명은 은평노인복지관과 정기적인 후원 및 봉사활동을 이어오고 있으며, 협력 관계를 바탕으로 사회공헌활동을 지속 확대하고 있다.
이날 행사에는 NH농협생명 박병희 대표이사를 비롯한 임직원 25여 명과 은평노인복지관 임직원 6명이 참석하여 상토 나르기, 나무 가지치기, 배수로 정비 등 작업을 진행하며 본격적인 영농철을 앞둔 농가의 일손을 도왔다.
박병희 NH농협생명 대표이사는 "은평노인복지관과 함께 힘을 모아 농가에 실질적인 도움을 드릴 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 농촌 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 농협중앙회와 NH농협금융지주, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험은 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진할 계획이다.
yunyun@newspim.com