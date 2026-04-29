하정우 "국가 AI 전략 소임 마치고 국회로 갈 것…부산 북구에서 뛰겠다"

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"서울·부산 함께 뛰는 나라, AI 3강 달성"

"국회서 법제화 속도 높여야…대전환 골든타임"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 하정우 전 청와대 AI(인공지능)미래기획수석이 29일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마를 선언했다.

하 전 수석은 이날 국회에서 열린 민주당 인재영입식에서 "대한민국 역사상 처음으로 만들어진 영광스러운 자리, 첫 AI 수석으로서의 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 한다"고 밝혔다.

하 전 수석은 "부산 북구 시민이 되어 구포1·2·3동, 덕천1·2·3동, 만덕2·3동 가족들의 이야기 속으로 들어가려고 한다"며 "그동안 경제는 점점 어려워졌고 젊은 사람들은 하나둘씩 떠났다고 하지만 오히려 저는 그 안에서 뛰어보겠다"고 강조했다.

그러면서 "새로운 활력을 만드는 사람이 되고 싶다"며 "꽉 찬 마흔아홉의 나이에 고향으로 돌아가 새로운 부산과 북구의 시대를 위해 일할 수 있다고 생각하니 많이 떨린다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2차 인재영입식에서 인사말을 하고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

하 전 수석은 "AI 플랜은 계획으로만 끝나서는 절대 안 된다"며 "해양수도라는 비전과 부산·울산·경남 경제 기적을 만든 제조업 신화가 AI를 만나서 새로운 미래를 만들 것"이라고 역설했다.

이어 "서울과 부산이 함께 뛰는 나라, 전통산업과 미래의 AI가 합체가 되는 나라, 젊은 세대와 장년 세대가 하나가 되는 나라를 만들어야 한다"며 "저는 설계자에서 실천가로 변모하고자 한다"고 강조했다.

하 전 수석은 "부산이 성장해야 부울경도 성공하고 대한민국도 AI 3강 달성할 수 있다"며 "기업에서 청와대로 갔던 것처럼 이제 청와대에서 국회로 이동하려고 한다"고 밝혔다.

아울러 "국회에서 법제화 속도를 높여야 성공할 수 있다. 지금이 대전환과 대도약의 골든타임"이라며 "젊은 사람 제대로 일하고 격려해 주시고 응원해 주시면 이 한 몸 부서지도록 일하겠다"고 힘줘 말했다.

seo00@newspim.com