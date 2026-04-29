데미스 하사비스 구글 딥마인드 CEO, "알파고가 연 AI 시대, 이제 AGI 거쳐 '과학의 황금기' 열 것"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 =구글코리아는 29일 'AI의 지난 10년과 미래 방향성'를 주제로 '구글 포 코리아(Google for Korea) 2026' 행사를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 2016년 전 세계를 놀라게 했던 '알파고(AlphaGo)'와 이세돌 9단의 대국인 '구글 딥마인드 챌린치 매치' 10주년을 기념해 개최됐다.

구글 포 코리아 2026 행사장 전경 사진 [사진=구글코리아]

이번 행사에는 윤구 구글코리아 사장을 비롯해, 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO이자 '알파폴드'로 2024년 노벨화학상을 공동 수상한 데미스 하사비스(Demis Hassabis), 10년전 알파고 대국의 주인공 이세돌 사범 등 국내외 주요 인사들이 참석했다.

윤구 구글코리아 사장은 알파고 대국을 "AI의 잠재력과 인간의 창의성이 조화를 이룬 역사적 이정표"라고 정의했다. 그는 한국이 아시아 태평양 지역에서 제미나이 이용량이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 이용자의 82%가 AI를 성장을 돕는 파트너로 보는 국가라고 설명했다.

구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO 데미스 하사비스는 "10년 전 서울에서 알파고는 AI의 잠재력을 입증했고, 오늘날 우리는 과학의 거의 모든 영역에서 AI로 인한 변화를 목격하고 있다"며 "알파고를 통해 개척한 기술들은 범용 인공지능(AGI)으로 나아가는 길을 열어주고 있다"고 말했다.

그는 또한 한국을 차세대 로보틱스, 제조 자동화, 엣지 컴퓨팅 분야의 미래 글로벌 선도 국가로 꼽았다. 향후 물리적 AI와 로보틱스 영역에서 한국이 보여줄 비약적인 도약에 강한 기대감을 나타냈다.

특히 향후 도래할 범용인공지능(AGI) 시대의 파급력을 진단하며, 과거 산업혁명보다 10배 더 큰 규모로, 10배 더 빠르게 전개되는 '혁신적 전환점(Breakout moment)'이 올 것이라는 전망을 공유했다.

윤구 구글코리아 사장은 이날 발표에서 청년, 개발자, 스타트업을 아우르는 통합 AI 스킬링 브랜드인 'AI 올림'을 발표했다. 구글은 'AI올림'을 통해 청년부터 기업, 개발자, 스타트업까지 다양한 교육층을 포괄하는 체계적인 프로그램을 제공할 계획이다. 또한 국내 학계 및 연구 기관들이 구글의 AI 전문가들과 협력하는 중심지가 될 '구글 AI 캠퍼스' 설립을 핵심 전략으로 제시했다.

'구글 AI 캠퍼스'는 지난 27일 구글 딥마인드와 과학기술정보통신부가 발표한 '국가 AI 파트너십'의 일환이다. 구글은 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST), 과학기술정보통신부 산하 3대 AI 바이오 혁신 연구거점 등과 협력해 생명 과학, 에너지, 기상 및 기후 등의 분야에서 알파폴드, 알파이볼브, 알파게놈 등 자사 모델들을 활용할 계획이다.

이어진 세션에서는 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 시니어 디렉터가 로보틱스 모델인 '제미나이 로보틱스 1.6'을 소개했다. 보스턴 다이나믹스와의 파트너십으로 개발된 4족보행 로봇 '스팟'이 제미나이 지능을 탑재해 인간의 복잡한 명령을 이해하는 단계에 진입했다고 설명했다. 또한 '아틀라스(Atlas)'의 휴머노이드로봇과도 협력해 '세계 최고 수준의 로봇 파운데이션 모델' 개발을 목표로 하고 있다고 덧붙였다.

이날 행사의 마지막 발표 세션에서는 최현정 구글 딥마인드 시니어 엔지니어링 디렉터가 교육 특화 AI 모델 '런LM(LearnLM)'을 소개하며, 학습자가 스스로 답을 찾아가도록 돕는 과정 중심의 능동적 학습 경험을 지원한다고 밝혔다.

한편 이날 구글 포 코리아 행사의 일환으로 구글과 주요 한국 기업 관계자로 구성된 조찬행사 '2026 리더스 AI 라운드테이블(2026 Leaders AI Roundtable)'이 진행됐다. 이 행사에는 카림 아유브(Kareem Ayoub) 구글 딥마인드 부사장을 비롯해, 현대자동차그룹, LG전자, CJ ENM·올리브영, GS 리테일 등 국내 주요기업 관계자가 함께 자리했다.

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