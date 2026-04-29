박수현, 충남지사 예비후보 등록…국회의원직 사퇴 '본격 선거전'

AI 핵심 요약beta
- 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 29일 국회의원직 사퇴 후 예비후보 등록했다.
- 그는 지역민에 감사 소회 밝히며 국회·청와대 활동 성과를 주민 덕분이라 했다.
- AI 대전환 사업 등 주요 실적 제시하며 새로운 충남 만들겠다고 강조했다.
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 더불어민주당 충남지사 후보(공주·부여·청양 국회의원)가 국회의원직을 사퇴하고 예비후보 등록을 마치며 본격적인 선거전에 돌입했다.
박 예비후보는 29일 제22대 국회의원직에서 물러난 뒤 충남지사 예비후보로 등록했다고 밝혔다. 그는 "공주 산골에서 자란 자신을 충남의 미래를 짊어진 도지사 후보로 키워준 지역민들께 송구하면서도 감사한 마음"이라며 "재선 국회의원과 청와대 대변인, 국정기획위원회 국가균형성장 특별위원장으로서 해낼 수 있었던 일들은 모두 주민 한 분 한 분의 마음 덕분"이라고 소회를 밝혔다.
이어 "해온 만큼 더 잘하고 더 큰 꿈으로 보답하겠다"며 그간의 주요 성과로 ▲중소벤처기업부 지역주도 AI 대전환 사업 선정▲지역균형발전 특별회계 자율계정 확대(3조 8000억 원→10조 6000억 원)▲대통령 세종집무실 신속 추진 과제 반영▲공주·부여·청양 국비 1조 3566억 원 확보▲국립역사문화권진흥원 설립법 통과▲백제왕도특별법 법사위 통과▲농업민생 5법 통과 및 농어촌 기본소득 시범사업 등을 제시했다.
박수현 예비후보는 "한 분 한 분의 소중한 마음을 항상 품고 AI 대전환과 산업 위기의 파고를 넘어 진짜 새로운 충남을 만들겠다"며 "새로운 시대를 선도하는 충남을 위해 끝까지 함께해 달라"고 강조했다.
gyun507@newspim.com