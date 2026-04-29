주사기 재고량 4559만개…생산량 일시 감소

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 29일 주사기 수급 동향을 발표했다.
- 28일 오후 5시 기준 재고량은 4559만개로 집계됐다.
- 생산량은 335만개로 줄었으나 출고량은 550만개로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2주일 전 대비 소폭 '증가'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 28일 오후 5시 기준 주사기 당일 총 재고량이 4559만개로 집계됐다.
식품의약품안전처는 29일 주사기 생산 등 일일 수급 동향을 발표했다.
지난 28일 오후 5시 기준 주사기 총 재고량은 4559만개다. 1주 전인 지난 21일 오후 5시 기준 4646만개에 비하면 감소했지만 2주 전인 지난 14일 오후 5시 기준 4516만개에 비하면 증가했다.
지난 28일 오후 5시 기준 생산량은 335만개다. 지난 27일 오후 5시 기준 485만개에서 소폭 감소했다. 식약처는 멸균기 정기 점검 실시 등으로 생산량이 일시 감소했다고 설명했다. 지난 28일 오후 5시 기준 출고량은 550만개로 전날 대비 50만개 늘었다.
식약처는 주사기 제조·판매업체가 매점매석행위를 하고 있음을 인지한 자는 '주사기 및 주사침 매점매석행위 신고센터' 또는 'QR(링크)'를 통해 신고해 달라고 당부했다. 신고된 내용에 대해 법 위반 여부를 점검하고 고발 등의 조치할 예정이라고 밝혔다.
식약처는 "주사기 생산 등 일일 수급동향(월~금)을 투명하게 공개할 것"이라며 "관련 부처와 협조해 필수 의료기기가 안정적으로 의료현장 등에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com