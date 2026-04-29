김혜경 여사 "희망 갖고 건강하게"…희귀병 어린이 위한 '하트쿠키' 구워

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'당원병' 앓는 아이들과 희망쿠키 함께 만들어

환아들과 어린이대공원 산책…비눗방울 놀이도 함께

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 29일 희귀병인 '당원병'을 앓고 있는 아이들과 만나 '희망쿠키'를 함께 만들며 격려했다.

김 여사는 이날 오후 서울 광진구 어린이대공원 서울상상나라 요리교실 내 요리놀이실에서 열린 '당원병 환아의 건강한 식생활을 위한 희망쿠키굽기' 행사에 참석했다.

당원병은 당원(글리코겐)의 대사에 관여하는 효소의 결핍으로 인해 저혈당이 반복되는 질환이다. 김 여사가 이날 만든 희망쿠키는 환아 부모들이 직접 개발한 맞춤 간식으로, 탄수화물을 낮춘 게 특징이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난해 크리스마스 이브인 12월 24일 서울 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 희귀질환 환우·가족들과 현장 소통 간담회를 하면서 어린이 환우들에게 선물을 전달하고 있다. [사진=청와대]

김 여사는 모두발언에서 "요새 아이들 키우다 보면 배고픈 아이들 보는 것보다 먹는 것을 말리는 게 더 가슴 아프다"라며 "못 먹는 것도 없는 시절이고 그래서 너무 마음에 걸렸는데 오늘 이렇게 맛있는 고구마 쿠키를 같이 만들게 돼 영광"이라고 밝혔다.

김 여사는 "아픈 사람들을 위한 게 아니라 건강을 위해 누구나 만들 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다"며 "희망이라는 말처럼 희망을 가지고 더 건강하게 지내보도록 하자"고 했다.

김 여사는 아이들과 찐 고구마와 무염버터, 오트밀, 참깨로 반죽을 만들어 모양틀에 찍어내는 방식으로 쿠키를 구웠다. 쿠키틀 작업에서는 하트 모양과 고양이 모양 틀을 썼다.

김 여사는 "아이들이랑 쿠키 만드는 건데 내가 뭐 그까짓 거 하고 왔는데 왜 이렇게 어렵나. 특히 선생님, 이거 나누는 거하고 떼는 게 저는 제일 어려웠다"며 "근데 재료가 너무 좋아서 집에서 저도 만들어야 할 것 같다"고 말했다.

김 여사는 "꼭 이렇게 환우가 아니더라도 집에서 건강한 음식으로, 대통령인 남편도 밤에 뭐 이렇게 먹는다"며 "이런 거 만들어서 주면 좋을 것 같다는 생각이 들었다"고 강조했다.

김 여사는 쿠키 만들기 체험 후 환아들과 어린이대공원 일대를 산책했다. 아이들에게 무지개색 바람개비를 나눠주고 함께 걸었고 아이들과 비눗방울 놀이를 하며 시간을 보냈다.

배준호 당원병환우회 대표는 "김 여사와 정부의 지속적인 관심 속에 변화가 이어지는 모습을 보며 뭉클했다"며 "희망쿠키가 당원병 아이들에 그치지 않고 누구나 함께하는 건강한 먹거리로 확산되길 바란다"고 했다.

pcjay@newspim.com