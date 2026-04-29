화물연대·BGF로지스, 극적 합의안 타결했으나 조인식 지연

AI 핵심 요약beta
- 화물연대본부가 29일 BGF로지스와 합의안을 도출했다.
- 합의서 문구 조율 문제로 조인식이 미뤄졌다.
- 휴식권 강화와 봉쇄 순차 해제를 통해 정상화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 민주노총 화물연대본부와 BGF로지스가 극적으로 합의안을 도출했지만, 일부 문구 조율 문제로 조인식이 미뤄지고 있다. 현재 양측은 이견이 크지 않은 만큼 이날 중 최종 합의를 목표로 협의를 이어가고 있다.
29일 업계에 따르면 화물연대와 BGF로지스는 당초 이날 오전 11시 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 단체 합의서 조인식을 열 예정이었으나 일정이 미뤄졌다.
합의서 문구를 둘러싼 세부 조율 과정에서 의견 차가 발생한 것으로 전해졌다. 화물연대는 이날 오후 보도자료를 통해 "특정 사안에 대한 이견은 없지만, 사망한 조합원과 관련한 요구를 반영하는 과정에서 합의서 문구를 조정하고 있다"고 밝혔다.
앞서 양측은 전날 오후 8시부터 이어진 밤샘 교섭 끝에 이날 오전 5시께 잠정 합의에 도달했다. 합의안에는 기존 주 1회 유급 휴무에 더해 분기별 1회 유급휴가를 추가로 도입하는 등 휴식권 강화 방안이 담겼다. 사망 조합원 관련 조치와 화물노동자 권익 보호, 운송료 현실화 등은 세부 협의 과정에서 구체화될 예정이다.
합의가 최종 확정될 경우 물류센터 봉쇄도 순차적으로 해제된다. 현재 일부 현장에서만 봉쇄가 풀린 상태로, 진천 물류센터는 이미 정상화 수순에 들어갔으며 나머지 주요 거점은 조인식 이후 해제 조치가 이뤄질 전망이다.
BGF리테일 측은 합의 이후 단계적 정상화를 예고했다. ㅠㅎㄹFLXPDLFDMS 관계자는 "봉쇄 해제 이후 내부 정비를 거쳐 진천을 중심으로 센터별 가동에 들어갈 계획"이라며 "즉각적인 전면 정상화는 어렵지만 2주 내 전 센터와 공장의 정상 가동을 목표로 하고 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com