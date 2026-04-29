박지혜 의원, 30일 '경기북부 미래교육 활성화' 국회 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 박지혜 더불어민주당 의원이 30일 오후 2시 국회의원회관에서 경기북부 미래교육 활성화 토론회를 개최한다.
- 질문과 탐구 중심의 학습 모델을 중심으로 공교육 혁신 방안을 모색하며 전문가와 교사, 학부모 등이 참여한다.
- 의정부시 공교육의 질적 도약과 교육 경쟁력 강화를 위한 실질적 정책 대안 마련을 목표로 한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박지혜 더불어민주당 의원(의정부시갑)은 오는 30일 오후 2시 국회의원회관 제1세미나실에서 '경기북부 미래교육 활성화 토론회'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 토론회는 박 의원이 지역 현안 해법을 모색하기 위한 토론회 시리즈의 첫 번째 순서로, 의정부 내 질 높은 공교육 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
토론회는 질문과 탐구 중심의 학습 모델을 중심으로 공교육 혁신의 대안을 모색한다. 전문가, 교사, 학부모 등 교육 주체들의 폭넓은 의견을 수렴해 의정부시 공교육의 질적 도약과 교육 경쟁력 강화를 위한 공감대를 형성할 계획이다.
소영순 서울대학교 영어교육과 교수가 좌장을 맡고, 송진웅 서울대학교 교수가 'AI와 인구소멸 시대, 우리교육과 IB교육의 만남'을, 김태식 충남삼성고등학교 교사가 '논술 중심 교육을 통한 공교육 혁신 방안, IB 중심으로'를 주제로 각각 발표한다.
이어지는 토론에는 이혜정 교육과혁신연구소장, 이수연 솔뫼초등학교 교장, 전령 광주광역시동부교육지원청 장학사, 장현진 의정부시민교육포럼 '하다' 공동대표가 참여해 일선 교육 현장과 시민사회의 다양한 의견을 교환할 예정이다.
박 의원은 "의정부의 지속가능한 발전을 위해서는 질 높은 교육 기반 구축이 필수적"이라며 "이번 토론회를 통해 미래형 교육 모델의 도입 가능성을 점검하고 의정부 내 공교육 혁신을 이끌어낼 수 있는 실질적인 정책 대안을 마련하겠다"고 밝혔다.
이어 "앞으로 교육을 비롯한 지역 현안 해결을 위한 연속 토론회를 진행할 예정"이라며 "의정부의 새로운 도약과 발전을 위해 실효성 있는 정책적 뒷받침을 하겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com