[내일날씨] 일교차 15도 이상…미세먼지 오전 '한때 나쁨'

AI 핵심 요약beta
- 30일 한반도는 고기압 가장자리에 들어 수도권과 충청도는 맑고 일교차가 15도 이상으로 크겠다.
- 아침 최저기온 5~13도, 낮 최고기온 17~23도로 예상되며 지역별로 편차가 크다.
- 미세먼지는 수도권과 충청도에서 오전에 한때 나쁨을 보이다 오후에 보통으로 개선된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 목요일인 30일 일교차가 15도 이상으로 큰 가운데 미세먼지는 오전에 '한때 나쁨'을 보일 전망이다.
29일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 30일 한반도는 중국 상하이 부근에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 수도권과 충청도는 대체로 맑고 다른 지역은 흐리겠다. 일부 지역에서는 비도 올 전망이다.
아침 최저기온은 5~13도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 10도 ▲대전 8도 ▲대구 10도 ▲부산 13도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 17~23도로 예측된다. ▲서울 22도 ▲인천 15도 ▲춘천 22도 ▲강릉 20도 ▲대전 22도 ▲대구 22도 ▲부산 19도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲제주 16도다.
미세먼지 농도는 수도권과 충청도는 오전에 '한때 나쁨'을 기록하다 오후에 '보통'이다. 이외 대부분 지역은 '보통'이다.
바다 물결은 남해상에서 0.5~2.0m, 동해상은 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com