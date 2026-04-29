與, 종량제봉투 생산현장 점검...유동수 "수급·순환경제 두 과제 동시 해결"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특위가 29일 인천 서구 장애인 직업재활시설을 방문했다.
- 종량제봉투 생산 현장을 점검하고 재생원료 확대 방안 간담회를 개최했다.
- 나프타 수급 불안 속 수급 안정과 재생원료 활용 대책을 논의하고 검토하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회는 29일 인천 서구에 소재한 '구립 장애인 직업재활시설'을 방문해 종량제봉투 생산 현장을 점검하고 재생원료 사용 확대 방안과 관련한 업계의 의견을 청취하는 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 최근 나프타 수급 불안정으로 종량제봉투 사재기 및 품절 우려가 커지는 가운데, 특위 차원에서 생산 현장을 직접 점검하고 수급 안정 대책을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 유동수 특위 위원장과 안도걸 간사, 허종식 의원 등이 참석했다.
간담회에는 한국프라스틱공업협동조합, 직업재활시설, 한국농수산재활용사업공제조합, ㈜성원리싸이클, 인천 서구청, 인천광역시 서구 시설관리공단 등 관계 기관과 업계가 참여해 종량제봉투 수급 안정 방안을 논의했다.
특히 원료 확보의 어려움과 생산 차질 우려, 재생원료 활용 확대 필요성 등의 의견이 주요하게 제기됐다. 특위는 현장 의견을 바탕으로 실효성 있는 수급 안정 대책과 재생원료 사용 확대 방안을 적극 검토하기로 했다.
유동수 특위 위원장은 "이번 간담회를 통해 수급 문제와 순환경제라는 두 과제를 동시에 해결할 수 있는 '재생원료 활용 종량제봉투' 대책 마련에 지혜를 모으겠다"며 "현장 의견을 반영해 관련 문제 해결이 신속히 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
안도걸 간사는 "종량제봉투는 국민 생활과 직결된 필수품인 만큼 수급 불안에 선제적으로 대응해야 한다"며 "나프타 수급 불안에 따른 생산 차질을 최소화하고 재생원료 활용 확대를 통해 안정적인 공급 체계를 구축할 필요가 있다"고 말했다.
이어 "특위 차원에서 생활밀착 품목의 공급 안정 방안을 면밀히 점검하고 실질적인 대책 마련에 힘쓰겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com