롯데마트·슈퍼, 희망퇴직 실시...48세 이상 직원 대상

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼가 29일 희망퇴직을 단행했다.
- 근속 8년 이상 48세 이상 직원이 대상이며 최대 36개월분 위로금을 지급한다.
- 신규 채용 100명 이상 병행해 인력 선순환 구조를 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트·슈퍼가 희망퇴직을 단행한다.
29일 업계에 따르면 롯데마트·슈퍼는 이날 사내 게시판을 통해 희망퇴직 시행 방안을 안내했다.
동일 직급 기준 근속 8년 이상이면서 48세 이상인 직원이 희망퇴직 대상이다. 롯데마트·슈퍼가 희망퇴직에 나선 것은 2023년 이후 약 3년 만이다.
희망퇴직자에게는 근속연수와 직급, 직책에 따라 최대 기본급 36개월분의 위로금이 지급된다. 또한 개인별 재취업 지원금과 전직 지원 프로그램도 제공된다. 대학교에 재학 중인 자녀를 둔 직원에게는 자녀 1인당 1000만원씩 최대 3명까지 학자금도 지원할 예정이다.
롯데마트·슈퍼는 희망퇴직과 함께 신규 채용도 병행한다는 방침이다. 올해 신입 및 경력직을 100명 이상 채용해 조직 내 인력 선순환 구조를 구축하겠다는 계획이다.
이는 온라인 중심으로 재편되는 유통 환경에 대응해 오프라인 경쟁력을 강화하고 조직 유연성을 높이기 위한 전략으로 해석된다. 기존 인력 구조를 효율화하는 동시에 디지털 역량을 갖춘 인재를 보강해 체질 개선 속도를 높이겠다는 것이다.
롯데마트·슈퍼 관계자는 "급변하는 유통 환경에서 인력 구조의 선순환은 지속 가능한 성장을 위한 필수적 요소"라며 "신규 채용 확대를 통해 조직의 활력을 높이고 변화에 유연하게 대응할 수 있는 구조를 만드는 데 집중할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com