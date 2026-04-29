[컨콜] LG전자 "메모리 급등에 PC 가격 15~20%↑…추가 인상 가능성"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 반도체 가격 급등으로 PC 가격을 15~20% 인상했다.
- AI 서버 수요 증가로 메모리 공급 부족이 장기화돼 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
- TV·모니터 영향은 제한적이며 공급망 안정화와 원가 절감으로 대응한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 반도체 메모리 가격 급등 영향으로 PC 제품 가격을 15~20% 인상했다고 밝혔다. 인공지능(AI) 서버 수요 증가로 공급 부족이 장기화되면서 추가 인상 가능성도 열어뒀다.
LG전자는 29일 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "AI 서버 수요 급증으로 TV, 모니터, PC 등 제품에 사용되는 반도체 공급 부족과 가격 상승이 지속되고 있다"며 "메모리 시장이 예상을 뛰어넘는 슈퍼사이클에 진입한 것으로 보고 있다"고 말했다.
이어 "공급 제약은 장기간 이어질 가능성이 높다"며 "주요 메모리 제조사와 긴밀한 협력을 통해 물량을 확보하고 공급망 안정화를 추진하고 있다"고 설명했다. 또 "공급 업무협약(MOU) 체결, 공급선 다변화, 부품 이원화, 선행 재고 확보 등을 통해 대응하고 있다"고 덧붙였다.
제품군별 영향도 차별화됐다. LG전자는 "TV는 메모리 비중이 상대적으로 낮아 영향이 제한적이며 원가 절감과 저원가 국가 생산을 통해 대응하고 있다"고 말했다.
이어 "모니터 역시 일부 스마트 제품을 제외하면 영향이 크지 않다"면서도 "메모리 비중이 높은 PC 제품군은 업계 전반적으로 원가 부담이 커 15~20% 수준의 가격 인상을 이미 적용했다"고 밝혔다.
그러면서 "메모리 가격 상승이 지속될 경우 추가 인상도 불가피할 수 있다"며 "프리미엄 중심 포트폴리오 조정과 원가 절감, 최적 가격 정책으로 수익성을 확보할 것"이라고 강조했다.
kji01@newspim.com