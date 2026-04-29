프로포폴 빼돌려 상습 투약한 간호조무사 숨져…허위 보고 의사, 검찰 송치

간호조무사, 불법 투약하다 사망 이르러

병원 의사, 정부에 누락 수량 허위 보고

식약처 "유관기관과 협업 수사 강화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 본인이 근무하던 병원에서 프로포폴, 미다졸람 등을 빼돌려 자택에서 상습 투약하다가 사망한 간호조무사와 의료용 마약류 투약 내역을 허위보고한 혐의를 받는 내과의사가 적발됐다.

식품의약품안전처는 29일 서울 광진구 소재 내과의원에서 빼돌린 프로포폴, 미다졸람 등을 자택에서 상습 투약한 간호조무사 A 씨와 의료용 마약류 투약 내역을 허위보고한 내과의사 B 씨를 '마약류 관리에 관한 법률' 위반 혐의로 적발해 검찰에 송치했다고 밝혔다.

수면마취제(프로포폴, 미다졸람 등) 불법 유통 경로 [자료=식품의약품안전처]

프로포폴은 수면마취(진정)나 전신마취 유도에 사용되는 정맥주사용 마취제다. 미다졸람은 수술·검사 전 진정제로 과다 투여 시 호흡억제, 혈압저하 등 심각한 부작용이 발생할 수 있어 의료진의 지속적인 관찰 아래 사용돼야 하는 향정신성의약품이다.

이번 사건은 서울광진경찰서가 간호조무사 A 씨가 사망한 사건을 조사하던 중 주거지에서 프로포폴, 주사기 등의 투약 정황이 다수 발견됨에 따라 식약처 위해사범중앙조사단에 의료용 마약류 불법 유통에 대한 수사를 의뢰하면서 시작됐다.

식약처 의료용마약류 전담수사팀은 주거지에서 발견된 프로포폴이 의사 B 씨가 운영하는 내과의원에 공급됐던 것을 확인하고 압수수색 등 강제수사를 시작했다. 수사 결과, 간호조무사 A 씨는 2025년 9월 12일부터 사망 전인 2026년 1월 중순까지 약 4개월간 자신이 근무하는 의원에서 내시경 검사에 사용하는 마약류를 실제 사용량보다 부풀려 허위보고한 후 프로포폴 98개, 미다졸람 64개 등을 빼돌린 것을 확인했다.

아울러 국과수 부검 결과, 간호조무사 A 씨는 마약류취급자가 아님에도 범행 기간 중 집에서 주사기(주사침) 등으로 빼돌린 다량의 마약류를 불법으로 상습 소지·투약 사망한 것으로 밝혀졌다. 발견된 마약류는 범행 기간 중 매일 프로포폴 약 1개, 미다졸람 약 0.5개를 투약할 수 있는 양으로 식약처 의료용 마약류 안전사용기준을 초과했다. 의사의 처방이 필요한 스테로이드제, 소염진통제, 항생제 등 주사제 전문의약품도 주거지에 불법으로 빼돌려 보관한 것으로 드러났다.

내과의사 B 씨는 마약류취급의료업자로 마약류가 불법 유출·투약, 허위보고되지 않도록 관리해야 하나 간호조무사 A 씨에게 해당 업무를 모두 맡겨 운영하는 등 마약류 관리 의무를 소홀히 했다. 간호조무사 A 씨가 의료용 마약류 투약으로 사망한 것을 알게 된 후 의원 내 부족한 재고를 맞추기 위해 누락된 마약류 수량을 다른 환자들에게 투약된 것처럼 식약처장에게 허위 보고한 것으로 드러났다.

식약처는 "프로포폴, 미다졸람 등 의료용 마약류취급자 및 종사자가 마약류 관리 의무를 이행하지 않고 마약류통합관리시스템(NIMS)에 허위보고하거나 불법 반출하는 행위 등을 적극 관리하고 불법 마약류 사용을 엄정하게 수사하며, 경찰청 등 유관기관과의 협업 수사를 강화하겠다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com