이노스페이스, AI 기반 적층제조 협약 체결…금속 분야 혁신 기대

AI 핵심 요약beta
- 이노스페이스가 29일 옥톤과 3D융합산업협회와 금속 적층제조 협력 MOU를 체결했다.
- AI·DX 기반 협업, 교육 프로그램, 국제 교류를 추진한다.
- 세미나에서 이노스페이스가 로켓 엔진 3D 프린팅 사례를 발표했다.
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AI와 디지털 전환 분야 협업 약속
기술 세미나 공동 개최로 정보 공유
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 미국의 AI 기반 적층제조 소프트웨어 기업 옥톤, 3D융합산업협회와 금속 적층제조 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
29일 서울시 마포구 전자회관에서 진행된 협약식에는 3D융합산업협회 박재영 회장, 이노스페이스 김수종 대표이사, 옥톤 스티브 로캄 대표이사가 참석했다.
이번 협약을 토대로 이들은 금속 적층제조의 AI·디지털 전환 분야 협업, 교육·훈련 프로그램 운영, 국제 교류 및 협력을 추진하기로 했다. 3D 프린팅 디지털 전환 플랫폼 활용 확산을 위한 상호 협력을 강화하고, 기술 세미나 및 컨퍼런스를 공동 개최할 예정이다.
협약식과 함께 개최된 'Korea AM Technical Seminar 2026'에서는 이노스페이스의 기술 발표가 이어졌다. 이노스페이스 조인택 첨단제조사업본부장은 적층제조 기술의 신뢰성 확보 전략을 주제로 발표했고, 박영일 로켓추진연구소장은 3D 프린팅으로 제작된 로켓 엔진의 우주 발사체 실제 적용 사례를 공유했다.
옥톤은 설계부터 빌드 준비, 시뮬레이션까지 지원하는 '3DXpert', 설계부터 후처리까지 전 공정을 관리하는 클라우드 기반 플랫폼 'MOS', 실시간 품질 검사를 수행하는 'AMVero' 등의 솔루션을 제공하고 있다. 이노스페이스는 하이브리드 및 메탄 로켓 엔진 기술을 적용한 우주 발사체를 개발 중이며, 2023년 브라질에서 시험발사체 '한빛-TLV' 시험발사에 성공했다.
biggerthanseoul@newspim.com