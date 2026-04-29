NH농협은행, 경기도 광주 화훼농가 찾아 일손돕기 활동

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행 기업금융부문 임직원들이 29일 영농철 맞아 화훼 농가 일손 돕기를 했다.
- 잡초 제거와 국화 삽목 작업을 펼치며 농촌 활력을 불어넣는 '농심천심' 운동 일환이다.
- 엄을용 부행장은 농업인 지원 의지를 밝히며 지속 활동을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 기업금융부문 임직원들이 29일 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 경기도 광주 소재 화훼 농가를 찾아 일손 돕기 활동을 펼쳤다.
이번 일손돕기는 농업의 가치와 소중함을 되새기고 농촌 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위한 범농협 '농심천심' 운동의 일환으로 진행됐으며, 참석한 임직원들은 잡초 제거와 국화 삽목 등의 작업을 실시하며 농촌의 일손 부족 해소를 위해 구슬땀을 흘렸다.
기업금융부문 엄을용 부행장은 "본격적 영농철을 맞아 일손이 부족한 농업인들에게 조금이나마 보탬이 되길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 농업·농촌의 가치를 공유하고 농업인과 함께 성장하는 농협은행이 되기 위해 지속적인 지원활동을 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com