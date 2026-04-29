'필라테스 가맹 사기 혐의' 양정원, 경찰 출석…"조사 성실히 임하겠다"

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사기·가맹사업법 위반 혐의...2024년 불송치

양씨 남편, 경찰에 '무마 청탁' 의혹..."억울한 부분 밝힐 것"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 필라테스 강사 출신 방송인 양정원씨가 29일 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.

24일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 오후 사기 및 가맹사업법 위반 혐의를 받는 양씨와 프랜차이즈 학원 대표 등을 불러 조사중이다.

배우 양정원 <사진=이형석 사진기자>

이날 오후 12시 30분경 경찰서에 도착한 양씨는 "오늘 조사에 성실히 임하겠다"며 "억울한 부분을 꼭 밝히고 진실이 잘 밝혀졌으면 좋겠다"고 말했다. '남편과 당시 수사에 대해 어떤 이야기를 했는지', '필라테스 업체 운영에 전혀 관여하지 않았는지' 등 질문에는 양씨는 대답하지 않았다.

지난 2024년 앞서 필라테스 학원 가맹점주들이 양씨와 학원 가맹점을 운영하는 본사 관계자들을 상대로 사기 및 가맹사업법 위반 혐의로 경찰에 고소장을 제출했다. 당시 양씨는 해당 필라테스 프랜차이즈의 광고 모델이었다.

가맹점주들은 양씨와 본사가 교육한 강사진을 가맹점에 파견하겠다고 했지만 구인구직 사이트에서 모집한 강사를 배정했다는 취지로 고소한 것으로 알려졌다. 또 시중에서 2600만원에 판매하는 필라테스 기구를 직접 연구하고 개발했다고 속여 6200만원에 강매했다고도 주장하는 것으로 알려졌다.

고소장을 접수한 강남경찰서 수사1과는 양씨를 참고인 신분으로 불러 조사한 후 같은 해 12월 사건을 불송치 결정했다. 현재는 수사2과가 해당 사건을 맡고 있다.

양씨는 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부에서 주가조작 등 의혹으로 수사를 받다가 최근 구속된 이모 씨의 아내다.

검찰은 이씨가 강남서 팀장인 A씨와 경찰청 소속 B씨에게 아내인 양씨의 혐의와 관련해 향응을 제공하고 수사를 무마한 것으로 의심하고 수사중이다. A씨와 C씨는 직위 해제된 상태다.

gdy10@newspim.com