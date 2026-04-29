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'7년 장기재직' 전문가 공무원 육성하고, 민간 인재 유치에 연봉 상한 폐지

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  • 강훈식 실장이 29일 공직역량 강화 계획을 발표했다.
  • AI·통상 전문가 공무원을 7년 이상 장기 재직시켜 양성한다.
  • 5급 패스트트랙 도입하고 국·과장 연봉 상한을 폐지한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대, '공직역량 강화' 핵심성과와 추진계획 발표
순환보직 탈피·5급 패스트트랙 도입
개방형 직위 연봉상한 폐지, AI 전문가 부처 칸막이 제거
강훈식 "정부와 공직사회 획기적으로 도약하는 밑바탕"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 정부가 인공지능(AI), 국제통상 전문 분야에서 최소 7년 이상 근무하는 '장기 재직 전문가 공무원'을 대대적으로 양성한다. 또, 역량 있는 실무자가 조기에 관리자로 성장할 수 있도록 '5급 승진 패스트트랙'을 도입하고, 민간 인재를 적극적으로 영입할 수 있도록 국·과장급 연봉 상한도 폐지하기로 했다.

강훈식 대통령비서실장은 29일 오후 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 같은 내용을 골자로 한 '공직역량 강화 핵심성과와 추진계획'을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

강 실장은 "지난해 대통령비서실 중심으로 공직 사회의 활력 제고 과제를 추진했다"며 "공직사회가 국민만 바라보고 소신껏 일할 수 있도록 했다"고 설명했다.

강 실장은 구체적으로 ▲정책 감사 폐지 ▲국민의 생명과 안전을 지키는 공무원 처우 개선 ▲비효율적 정부 당직 76년 만에 전면 개편 ▲일 잘하는 공무원 파격 포상을 성과로 짚었다.

강 실장은 "아직 갈 길이 멀다. 대전환의 시기 국정의 속도를 높이겠다"며 "비상 상황을 극복해 나가는 것을 넘어 위기와 기회로 바꿔 도약하려면 어느 때보다 공직자들의 전문성과 실력이 필요하다"고 강조했다.

청와대는 지난해 말부터 공직사회 역량 강화를 목표로 청와대 내 전담팀(TF)을 운영하면서 관계 부처와 함께 5가지 주요 과제를 마련해 공개했다.

이재명 대통령이 28일 청와대 본관에서 18회 국무회의 겸 6차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "한 우물 파는 공무원 키운다"... 순환보직 관행 타파

정부는 우선 높은 전문성이 요구되는 AI, 국제통상, 노동 감독 분야의 공무원을 '전문가 공무원'으로 지정해 한 분야에서 최소 7년 이상 근무하며 전문성을 쌓도록 할 방침이다. 기존의 잦은 순환보직이 행정 전문성을 저해한다는 판단에 따른 조치다.

정부는 올해 전문가 공무원을 700명 이상 확보하고, 2028년까지 1200명 규모로 늘릴 계획이다. 특히 AI 전문가의 경우 소속 부처에 얽매이지 않고 과학기술정보통신부나 산업통상자원부, 행정안전부를 포함한 여러 부처를 넘나들며 일할 수 있도록 부처 칸막이를 없앤 '범부처 관리 체계'를 도입한다.

조성주 청와대 인사수석은 관경(官經)유착이나 전관예우 같은 장기 근무로 인한 같은 부작용을 우려하는 시선에 "장기간 특별 근무가 필요한 직위, 예를 들면 통상이나 특별사법경찰, 고용노동부의 근로감독관은 주로 전문가 공무원의 일환으로 들어오게 될 것"이라며 "저희가 예측하기로는 이들이 그동안 민간으로서의 교류라든지 민간으로의 퇴직 부분이 많은 직종이라고 보기는 어렵다"고 설명했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 국무위원들과 토론하고 있다. [사진=청와대]

◆ 5급 승진 '패스트트랙' 가동... 실적 중심 인사 체계 확립

연공서열 중심의 인사 문화도 대폭 수정된다. 정부는 뛰어난 성과와 잠재력을 보인 실무자를 조기에 승진시키는 '5급 승진 패스트트랙'을 가동하기로 했다.

패스트트랙은 역량 있는 실무자들을 빠르게 관리자로 성장시키는 제도다. 6급 공무원 중 뚜렷한 성과와 잠재력을 보여준 실무자들을 추천받아 철저한 실적, 역량 검증을 거쳐 조기에 5급으로 승진시키고,  선발된 인력은 정부의 핵심 정책 부서에 전진 배치한다는 구상이다.

강 실장은 "올해 100명을 시작으로 선발 인원을 단계적으로 확대할 것"이라며 "향후 5급 공채와 함께 관리자 양성의 핵심 경로로 정착시켜 실적과 성과 중심의 공직 문화를 만들겠다"고 했다.

조 수석은 "기존 공무원 중 특히 6급에서 5급으로 승진하는 기간이 상당히 오래 걸린다"며 "통상 한 10년 가까이 걸리는 경우가 많아 40대에서 50대가 돼야 4급이나 중앙부처 과장급 자리에 올라가게 된다"고 현 인사 시스템의 한계를 지적했다.

조 수석은 그러면서 "그 기간을 굉장히 단축시킨 '5급 승진 패스트트랙'을 도입하면, 기존의 5급을 선발하는 공채, 민간 경력자 발탁까지 3개의 트랙이 같이 움직이게 된다"며 "정부 부처 내에서 고위직으로 올라가는 선의의 경쟁이 일어날 수 있도록 하겠다는 취지"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 29일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시 국무회의 겸 비상경제본부 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.04.28 gdlee@newspim.com

◆ 민간 인재 문턱은 낮추고 연봉은 높이고...국·과장급 연봉 상한 폐지

민간의 우수 인재를 공직으로 영입할 수 있도록 파격적인 유인책도 마련했다.

정부는 현재 7% 수준인 국·과장급 개방형 임용 비율을 2030년까지 12% 이상으로 끌어올리기로 했다.

유수 기업이나 학계의 인재가 공직 선택으로 손해를 보는 일이 없도록 직위에 따른 연봉 상한을 없애고, 민간 출신 공무원의 퇴직 후 취업 제한 부담도 완화해 공직 진입 문턱을 대폭 낮춘다.

또, 지역 기반 대규모 사업을 지원하고자 중앙과 지방 정부 간 인적 교류를 활성화하는 '프로젝트 기반 인사 교류'도 시범 도입한다.

조 수석은 "취업제한 제도는 해당 직무 관련성에 따라 3년 정도 취업 심사를 받게 된다"며 "(취업 제한) 필요성 여부를 더 구체적으로 보완하는 방안을 검토해 나가도록 하겠다"고 했다.

민간 출신 공무원을 위한 연봉 상한 폐지와 관련해서는 "민간 출신 공무원의 연봉을 책정하는 기준은 경력, 민간의 연봉 수준을 토대로 200% 한도로 정해서 해당 부처와 협의를 거쳐 정하는 시스템"이라며 "상한액을 없애는 것이 무한정으로 가겠다라는 취지가 아니라 200% 이상을 받을 수 있는 여지를 두겠다는 의미"라고 말했다. 

조 수석은 이어 "연봉 상한 폐지가 총액인건비 제도와 연관이 전혀 없다고 보기는 어렵지만, 전 부처의 인건비 비중으로 본다면 유의미한 정도라고 보기는 어렵다"며 "총액인건비 제도는 정부 공무원 정원 개념과 맞물려 있어서 다른 흐름으로 전체적으로 검토가 되고 있다"고 했다.

이재명 대통령이 28일 청와대 본관에서 18회 국무회의 겸 6차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ '자기주도 학습 계좌' 도입...글로벌 인적 네트워크 통합 관리

공무원 개개인의 역량 개발을 뒷받침하는 교육 시스템도 개편된다. 단순 시간 채우기식 교육에서 벗어나 '자기주도 학습 계좌제'와 '학습의 날'이 신설된다.

공무원은 학습 계좌로 지원받은 비용을 활용해 생성형 AI 구독이나 자격증 취득 등 직무 역량 강화에 활용할 수 있다. 연간 최대 3일간 부여되는 학습의 날에는 오로지 개인 역량 개발에만 집중할 수 있다. 고위 공직자들을 위한 최신 현안 학습 모임도 정례화한다.

이와 함께 재외공관, 부처, 공공기관 등으로 흩어져 있는 해외 인적 네트워크 정보를 단계적으로 통합 연계해 관리한다. 전략적 경제 협력과 특사 임무로 구축된 글로벌 네트워크를 국가 차원의 자산으로 만들어 국익과 국민 안전 보호에 활용한다는 계획이다.

강 실장은 "즉시 관계 법령을 개정하고 신속히 실행할 것"이라며 "적극적이고 책임 있는 행정이 가능하도록 공직사회의 굳어진 관행을 걷어내는 혁신 과제들을 계속해서 추진하겠다"고 밝혔다.

the13ook@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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