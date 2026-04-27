강훈식 "매점매석 엄단"…지방선거 앞두고 공직자 중립 강조

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비서실장 주재 수석보좌관회의 개최

주사기 유통업체 32곳 적발

정부 부처와 지방 정부에 고유가 지원금 차질없는 집행 당부

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 중동전쟁 장기화 속에 매점매석 등 시장 질서 교란 행위 단속을 강화하기로 했다. 또 지방선거를 앞두고 공직자의 정치적 중립 준수를 강조했다.

강훈식 대통령비서실장은 27일 수석보좌관회의를 주재하고 중동전쟁 발발 59일째를 맞아 위기 상황을 악용한 매점매석 등 시장 질서 교란 행위에 대해 언급했다고 안귀령 부대변인이 서면브리핑으로 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

강 실장은 정부가 원유와 나프타 대체 공급선 확보와 함께 석유제품, 요소수, 주사기 등 생활 밀접 품목에 대한 매점매석 금지 조치를 시행하고 있다고 밝혔다.

강 실장은 "점검 결과 전반적으로는 질서가 유지되고 있으나 일부에서는 돈벌이를 목적으로 한 반사회적 행태가 일어나고 있다"고 지적했다.

최근 식품의약품안전처 점검에서 주사기·주사침 유통업체 32곳이 매점매석 혐의로 적발됐으며, 산업통상부를 중심으로 한 전국 주유소 대상 점검에서도 사재기와 가짜석유 판매 등 99건의 위반 사례가 확인됐다.

강 실장은 위기 상황을 악용한 불공정 행위에 대한 점검을 지속 강화하고, 위반 행위에 대해서는 신속한 수사와 엄정한 처벌, 최대 수준의 행정 제재 등 강력히 대응해 나가겠다고 했다.

강 실장은 또 이날부터 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 고유가 피해지원금 신청이 시작된다는 점을 상기하면서, 취약계층을 대상으로 한 지원금이 차질 없이 집행될 수 있도록 관계부처와 지방정부 간 협력을 당부했다.

아울러 선불카드 물량 부족 등 과거 지급 과정에서의 혼란이 재발하지 않도록 철저한 사전 준비와 신속한 집행을 주문했다.

강 실장은 이와 함께 6월 3일 치르는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 청와대는 물론, 국무위원 등 모든 공직자의 정치적 중립 준수를 강조했다.

그는 공직자의 선거 관여 행위는 선거의 공정성과 국민 신뢰를 훼손할 수 있다며, 선거에 영향을 미칠 수 있는 일체의 행위를 엄격히 금해야 한다고 지적했다.

강 실장은 민정수석실을 포함해 경찰 등 관계기관에 공직자의 선거법 위반 행위가 발생하지 않도록 철저한 관리와 점검을 당부했다.

the13ook@newspim.com