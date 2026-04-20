강훈식 "장애인 의무고용제 점검해야…미이행 사업장 부담금 가중"

장애인 고용 저조·노력 않는 업체 319곳 명단 공개

10년간 반복적으로 이름 올린 업체 51곳

"실효성 있는 방안 신속 실행하라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 46회 장애인의 날을 맞아 "장애인 기본권 보장을 위해 법으로 정한 최소한의 약속인 '장애인 의무고용제도'가 현장에서 제대로 작동하고 있는지 점검할 필요가 있다"고 지적했다.

강 비서실장은 20일 수석보좌관회의를 주재하며 장애인 의무고용제도의 실효성 제고를 지시하면서 이같이 주문했다고 전은수 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 2월 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제6차 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 2026.02.08 mironj19@newspim.com

현재 법정 의무고용률은 공공부문 3.8%, 민간부문 3.1%로 미이행할 경우 고용부담금을 부과한다. 고용노동부는 매년 '장애인 고용이 현저히 저조하면서도 고용개선 노력을 하지 않은 사업체' 명단을 별도로 공표하고 있는데, 작년 12월에는 319개 업체의 명단이 공표됐다.

319개 업체 중 158개는 3년 연속, 113개는 5년 연속으로 명단에 포함되고 있고, 10년 연속으로 공표되고 있는 업체도 51개에 이르는 등 반복·미이행하는 업체가 많은 것으로 드러났다.

강 실장은 "기업들이 채용 대신 부담금 납부를 선택하고 있다"며 "고질적 반복·미이행 사업장에 대한 부담금 가중과 미이행 비율에 따른 단계적 상향 등 실효성 있는 방안을 신속히 실행하라"고 고용노동부에 지시했다.

강 실장은 이날 인천국제공항 출입국 심사장의 혼잡 문제도 지적했다. 강 실장은 특히 피크 시간대 입국 대기 시간이 90분을 초과하는 등 내·외국인의 불편이 가중되고 있는 상황을 짚었다. 지난해 대비 이용객이 가파르게 증가하고, 특히 제2터미널의 이용자 수가 45% 이상 급증하며 병목현상이 반복되고 있기 때문이라고 한다.

강 실장은 '입국장의 모습은 그 나라의 첫인상'이라는 이재명 대통령의 강조 사항을 환기하며, 출입국 심사장 혼잡은 국가 이미지와 직결되는 사안임을 강조했다.

강 실장은 법무부와 인천국제공항공사에 "출입국심사관 증원, 심사대 운영 효율화, 구조변경 등 근본적 대책을 마련해 보고하라"며 "피크 시간대 분산과 사전 안내 강화 같은 현장에서 즉시 체감할 수 있는 조치들을 병행해 달라"고 당부했다.

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