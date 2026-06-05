전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.06 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[AI MY 뉴스] 브로드컴 충격·고용 호조 겹악재…AI 반도체주 일제 약세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 뉴욕증시에서 5일 개장 전 AI 반도체주가 일제히 약세를 보였다.
  • 5월 고용지표 호조로 금리 인하 기대가 후퇴하며 브로드컴 실적 충격까지 겹쳐 반도체·메모리주 전반에 차익실현 매물이 나왔다.
  • 월가는 단기 금리 부담 속에서도 AI 데이터센터·ASIC·HBM 수요에 기반한 반도체주의 장기 성장성은 여전하다는 평가를 내렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아·AMD·브로드컴 약세…AI 반도체주 차익실현
마이크론·램리서치도 하락…메모리주 약세 확산

*[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들이 일제히 약세를 나타내고 있다.

미국의 5월 고용지표가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 후퇴한 가운데, 최근 인공지능(AI) 랠리를 이끌었던 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지고 있다. 특히 브로드컴 실적 충격 여파가 이어지면서 AI 반도체와 서버 관련 종목 전반이 압박을 받는 모습이다.

시장에서는 강한 고용지표가 미국 경제의 견조함을 보여줬다는 평가와 함께, 연준의 긴축 기조가 예상보다 오래 지속될 수 있다는 우려가 동시에 제기되고 있다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

엔비디아·AMD·브로드컴 약세…AI 반도체주 차익실현

이날 개장 전 거래에서 AI 반도체주들이 일제히 하락했다. ▲엔비디아(NVDA)는 1.5% 하락했고 ▲AMD(AMD)는 3% 가까이 내렸다. 전날 12.5% 급락했던 ▲브로드컴(AVGO)은 이날도 1% 안팎의 약세를 나타냈다.

▲인텔(INTC)은 2.5% 이상 하락했고 ▲ARM(ARM)은 5% 가까이 떨어졌다.

시장에서는 브로드컴의 AI 사업 전망이 시장의 지나치게 높아진 기대를 충족시키지 못하면서 AI 반도체 업종 전반의 밸류에이션 부담이 부각됐다는 분석이 나온다.

바클레이스의 에마뉘엘 코 전략가는 "AI 및 반도체 업종의 상승 모멘텀이 다소 흔들리고 있다"며 "투자자 포지션이 과도하게 몰려 있고 대형 IPO와 정책 리스크도 부담 요인"이라고 진단했다.

마이크론·램리서치도 하락…메모리주 약세 확산

반도체 매도세는 메모리 업종으로도 번졌다.

▲마이크론(MU)과 ▲램리서치(LRCX)는 각각 3% 하락했고 ▲씨게이트 테크놀로지(STX)는 2.5% 내렸다. ▲샌디스크(SNDK)도 1.5% 하락했다.

최근 AI 데이터센터 투자 확대 기대 속에 강세를 이어왔던 메모리 관련 종목들이 금리 상승 부담과 차익실현 매물에 밀리는 모습이다.

 

다만 월가에서는 단기적으로 금리 상승이 반도체주 밸류에이션에 부담을 줄 수 있지만, AI 데이터센터와 맞춤형 AI 반도체(ASIC), 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대라는 장기 성장 스토리는 여전히 유효하다고 보고 있다.

이에 따라 투자자들은 이번 조정을 AI 랠리 종료 신호로 볼지, 아니면 강한 상승 이후 나타나는 숨 고르기 국면으로 해석할지를 두고 판단에 나설 전망이다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동