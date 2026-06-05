전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.06 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[종합] 美 5월 비농업 고용 17만2000명 '깜짝 증가'…금리 인하 기대 후퇴에 나스닥 선물 급락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 노동통계국이 5일 5월 비농업 신규 고용 17만2000명 증가를 발표했다
  • 고용·임금·참가율이 고르게 견조해 노동시장 확장세가 이어지고 있다는 평가가 나왔다
  • 이에 12월 연준 금리 인상 가능성이 65%로 높아지고 미 국채금리 급등·나스닥 선물 하락 등이 나타났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 노동시장 예상 밖 강세…고용·임금 모두 견조
금리 인하 기대 후퇴…12월 금리 인상 확률 65%
국채금리 급등·나스닥 선물 1% 넘게 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 노동시장이 예상보다 훨씬 강한 모습을 보이면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 한층 후퇴했다.

시장은 올해 추가 금리 인하 가능성을 낮추는 대신 12월 금리 인상 가능성을 크게 높여 반영했고, 이에 따라 미국 국채 수익률은 상승하고 미 주가지수 선물은 하락했다.

미국 노동통계국(BLS)은 5일(현지시간) 5월 비농업부문 신규 고용이 17만2000명 증가했다고 발표했다. 이는 다우존스와 로이터가 집계한 시장 예상치인 8만~8만5000명을 크게 웃도는 수치다. 다만 4월 수정치인 17만9000명보다는 소폭 낮았다. 실업률은 시장 예상대로 4.3%를 유지했다.

치폴레 음식점의 구인 공고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美 노동시장 예상 밖 강세…고용·임금 모두 견조

이번 보고서는 기업들이 적극적인 채용이나 해고를 자제하는 '저채용·저해고(low-hire, low-fire)' 환경 속에서도 미국 노동시장이 여전히 견조한 확장세를 이어가고 있음을 보여줬다.

특히 5월에는 고용 증가세가 일부 업종에 집중되지 않고 보다 광범위하게 확산됐다.

레저·접객업이 7만개의 일자리를 추가하며 가장 큰 폭의 증가를 기록했다. 이는 최근 1년간 월평균 증가 규모인 1만4000명을 크게 웃도는 수준이다.

지방정부 부문도 5만5000명을 신규 채용했고, 대표적인 고용 견인 업종인 헬스케어는 3만5000명, 사회복지 부문은 1만2000명의 일자리를 추가했다.

임금 상승세도 시장 예상에 부합했다. 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.4% 상승했다.

여기에 기존 고용지표도 대폭 상향 조정됐다. 4월 신규 고용은 기존 11만5000명에서 17만9000명으로 6만4000명 늘어났고, 3월 수치도 21만4000명으로 2만9000명 상향 조정됐다.

실업률 산정에 활용되는 가계조사에서도 취업자 수가 14만9000명 증가했다. 경제활동참가율은 61.8%로 유지됐고, 광의의 실업률은 8.1%로 소폭 하락했다.

네이비 연방신용조합의 헤더 롱 수석 이코노미스트는 "채용 침체는 끝났다"며 "미국 기업들이 다시 적극적으로 채용하고 있다. 모든 측면에서 강력한 고용보고서"라고 평가했다.

금리 인하 기대 후퇴…12월 금리 인상 확률 65%

예상치를 크게 웃돈 고용지표는 연준의 정책 전망에도 즉각 영향을 미쳤다.

LSEG에 따르면 금리선물 시장은 현재 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상이 이뤄질 확률을 65%로 반영하고 있다. 이는 고용지표 발표 전 48%에서 크게 상승한 수준이다.

또 시장은 6월 회의에서는 연준이 기준금리를 현행 3.5~3.75%에서 동결할 것으로 예상하고 있다.

모간스탠리 웰스매니지먼트의 엘렌 젠트너 수석 경제전략가는 "이번 고용지표는 연준이 기존 입장을 유지하도록 만들 것"이라며 "연준은 당분간 노동시장보다 인플레이션에 더 집중하며 상황을 지켜볼 가능성이 높다"고 말했다.

그는 "단기적으로 금리 인하는 여전히 가시권에 들어오지 않고 있다"면서도 "이번 보고서에서 새로운 인플레이션 압력이 확인된 것은 아니기 때문에 금리 인상 우려 역시 일부 완화될 수 있다"고 덧붙였다.

최근 연준 인사들은 노동시장 둔화 우려보다 중동 전쟁과 에너지 가격 상승이 촉발한 인플레이션 압력에 더 주목하고 있다.

연준은 지난해 하반기 기준금리를 총 0.75%포인트 인하한 이후 올해 들어서는 금리를 동결하고 있다.

◆ 국채금리 급등·나스닥 선물 1% 넘게 하락

고용지표 발표 직후 금융시장은 긴축 우려를 반영했다.

미국 국채 수익률은 상승했고 주가지수 선물은 낙폭을 확대했다.

미 동부시간 오전 9시 15분 기준 다우존스 E-미니 선물은 21.00포인트(0.04%) 상승한 반면, S&P500 E-미니 선물은 0.71%, 나스닥100 E-미니 선물은 1.43% 하락했다.

미 국채 10년물 금리는 4.5%를 뚫고 올라갔으며, 30년물도 5%를 넘어섰다. 연준의 통화 정책에 민감한 2년물도 4.13%로 8.3bp(1bp=0.01%포인트) 급등했다.

시장에서는 강한 고용지표가 미국 경제의 펀더멘털이 여전히 견조하다는 점을 보여줬지만, 동시에 연준의 금리 인하 시점을 더욱 늦출 수 있다는 점에서 위험자산에는 부담으로 작용했다고 평가했다.

한편 미국 경제는 1분기 연율 기준 1.6% 성장했으며, 애틀랜타 연방준비은행은 2분기 성장률이 3% 수준에 이를 것으로 추정하고 있다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동