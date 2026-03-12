李대통령 "병원 간 직원이 있다…정원 규칙 고쳐서라도 靑 인력 보강하라"

"병원 간 직원 있다고 들었다

청와대, 워낙 격무…주말 없이 강행군

휴일 근무시 교체 인력 있어야…쓰러지는 일 없어야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 12일 "(청와대) 정원 규정에 문제가 없으면, 혹은 정원 규칙을 고쳐서라도 인원을 보강하라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 제27차 수석보좌관회의를 주재하며 "병원에 간 직원들이 있다고 들었다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 12일 오후 청와대 여민관에서 27차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.12

이 대통령은 "청와대 업무가 워낙 격무다. 근무 시간이 새벽부터 밤까지고 주말도 없이 강행군을 했다"며 "일을 놓거나 떠밀 수도 없는 상황이라 이해가 된다"고 했다. 그러면서 이 대통령은 강훈식 대통령비서실장을 보며 "비서실장이 대책을 강구해달라"고 부탁했다.

이 대통령은 "우리는 장기전을 해야 한다. 초기에는 버티겠지만 계속 이러면 견디기 어려울 것 같다"며 "'우리는 눈을 뜨면 출근, 눈을 감으면 퇴근이다'라고 하니 누가 악덕 사업주라고 하더라"라고 했다.

이 대통령은 "모범적 사용자가 돼야 할 대통령이 워라밸을 부인하고 그렇게 혹사시키면 되겠나"라면서 "일리가 있는 말이다. 그래도 권력을 남용하고 누리면서 일을 하지 않으면 몰라도 최선을 다하다가 쓰러지면 바람직한 일이 아닌가"라고 했다.

이 대통령은 "휴일 근무나 야근을 할 때에는 법률상 교체 인력이 있어야 하는 것 아니냐. 그런 부분을 고려해서 인력 운영 방안을 강구해달라"며 "쓰러지는 일은 없게 잘 관리하라"고 했다.

