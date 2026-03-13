정부, 중동 상황 대응 추경 준비 착수…"초과세수 활용해 조속히 국회 제출"

13일 '중동 상황 점검 관계부처 차관회의' 개최

물류·유류비 부담 완화…수출기업 지원에 방점

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획예산처가 중동 정세 악화와 고유가 등 대외 충격에 대응하기 위해 추가경정예산(추경) 편성 준비에 착수했다.

물류·유류비 부담 완화와 민생 안정, 수출기업 지원 등을 중심으로 사업을 발굴해 조속한 시일 내 국회에 추경안을 제출한다는 방침이다.

기획예산처는 13일 정부서울청사에서 임기근 장관 직무대행 차관 주재로 '중동 상황 점검 관계부처 차관회의'를 열고 중동 긴장 고조와 고유가가 국내 경제에 미치는 영향을 점검했다.

이번 회의에는 재경부와 과기부, 교육부, 행안부, 문체부, 농식품부, 산업부, 복지부, 기후부, 노동부, 국토부, 해수부 등 13개 부처가 참석했다.

[서울=뉴스핌]임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '중장기전략위원회 전체회의'에서 발언하고 있다.[사진= 기획예산처 ] 2026.03.04 photo@newspim.com

이번 회의는 중동 지역 긴장 심화에 따른 대외 충격 영향을 최소화하기 위해 정부 차원의 대응 방향을 점검하기 위해 열렸다.

앞서 국무회의와 대통령 주재 수석보좌관회의에서도 추경 편성을 최대한 신속하게 추진하라는 이재명 대통령의 지시가 나온 바 있다.

임 대행은 "최근 세계 경제 불확실성이 빠르게 확대되고 있으며 우리 경제의 피해를 최소화하기 위해서는 신속하고 선제적인 대응이 중요하다"고 언급했다.

이어 "기획처와 각 부처는 국민 부담을 하루라도 빨리 덜어드리기 위해 주말과 휴일을 반납하고 추경안을 조속히 마련해 달라"고 당부했다.

기획처는 추경 사업 방향으로 ▲고유가 상황 대응을 위한 물류·유류비 부담 경감 ▲서민·소상공인·농어민 등 민생 안정 지원 ▲외부 충격으로 피해를 입는 수출기업 지원 등을 제시했다.

각 부처는 중동 상황과 고유가가 민생과 산업에 미치는 영향을 점검하고 이를 바탕으로 현장의 어려움을 완화할 수 있는 사업 발굴에 나설 예정이다.

이번 추경 재원은 초과세수를 활용해 마련한다. 임 대행은 "이번 추경은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과세수를 활용하여 편성함으로써 국채·외환시장 등의 영향은 최소화할 예정"이라고 밝혔다.

정부 관계자는 "엄중한 상황에 대한 인식을 전 부처가 공감해 회의를 당초 계획보다 빠르게 끝내고, 추경준비에 즉시 착수할 예정"이라고 전했다.

정부는 이번 회의를 계기로 추경 준비 작업에 즉시 착수하고 관련 사업을 신속히 정리해 최대한 빠른 시일 내 국회에 제출할 계획이다.

